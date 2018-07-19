В одном из дворов на Ленинградском проспекте провели работы по устранению просадки люка

Коммунальщики оперативно провели работы по устранению просадки люка во дворе дома 67 на Ленинградском проспекте. Ранее жительница района отправила запрос на портал «Наш город».

Сигнал поступил на портал 16 июля, а через несколько дней работы были проведены. Заявительница получила официальный ответ за подписью руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Александра Орешкина

«По указанному адресу произведены работы по устранению просадки дорожного покрытия и приведению уровня крышки люка в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние», — говорится в ответе.

Напомним, что портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективного взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Оставить там обращение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную регистрацию. (еп)