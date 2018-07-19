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Минкавказа разработает модельный законопроект о горных территориях
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Минкавказа разработает модельный законопроект о горных территориях 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Министерство РФ по делам Северного Кавказа готово выступить с инициативой создания модельного законопроекта «О развитии и охране горных территорий». Проект предполагается презентовать осенью на Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ.
«В ближайшее время мы приступим к разработке проекта модельного закона «О развитии и охране горных территорий». Осенью министерство планирует обсудить эту инициативу на площадке Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ», — заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Его слова передает ТАСС.
По его словам, закон о горных территориях будет способствовать социально-экономическому развитию горных районов, в том числе в странах СНГ, а также повысит уровень жизни местного населения и даст возможности для поддержки местных экономик в контексте пространственного развития.
В состав межведомственной рабочей группы, которая займется разработкой модельного закона «О развитии и охране горных территорий» для стран СНГ, войдут представители Минкавказа РФ, эксперты, а также сенаторы и депутаты Госдумы.
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