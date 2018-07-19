Минкавказа разработает модельный законопроект о горных территориях

Министерство РФ по делам Северного Кавказа готово выступить с инициативой создания модельного законопроекта «О развитии и охране горных территорий». Проект предполагается презентовать осенью на Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ.

«В ближайшее время мы приступим к разработке проекта модельного закона «О развитии и охране горных территорий». Осенью министерство планирует обсудить эту инициативу на площадке Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ», — заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев . Его слова передает ТАСС

По его словам, закон о горных территориях будет способствовать социально-экономическому развитию горных районов, в том числе в странах СНГ, а также повысит уровень жизни местного населения и даст возможности для поддержки местных экономик в контексте пространственного развития.