Заграничные архитекторы изменяют реальность

Ведущие мировые архитектурные бюро стали постоянными гостями московских форумов. Некоторые признанные мастера отметились также своими работами на улицах столицы. «ВМ» собрала самые интересные проекты иностранных архитекторов, которые уже воплощаются в Москве

Пожалуй, одним из самых амбициозных и статусных, во многом из-за имени архитектора, можно назвать технопарк в инновационном центре (ИЦ) «Сколково». Построить его планируют в 2020 году по проекту Захи Хадид.

— Победитель конкурса — компания из Великобритании ZAHA HADID ARCHITECTS разработала уникальную концепцию комплекса зданий, увязанную в единый архитектурный ансамбль, гармонично вписанный в архитектурную среду ИЦ «Сколково», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Другое известное архитектурное бюро — нидерландское MVRDV — заняло первое место в международном конкурсе на архитектурно-планировочную концепцию территории завода «Серп и Молот».

Проект парка «Зарядье» также создан международным консорциумом архбюро во главе с американским Diller Scofi dio + Renfro, разработавшим концепцию нью-йоркского парка «Хай-Лайн».