Ещё
Заграничные архитекторы изменяют реальность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заграничные архитекторы изменяют реальность 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ведущие мировые архитектурные бюро стали постоянными гостями московских форумов. Некоторые признанные мастера отметились также своими работами на улицах столицы. «ВМ» собрала самые интересные проекты иностранных архитекторов, которые уже воплощаются в Москве.
Пожалуй, одним из самых амбициозных и статусных, во многом из-за имени архитектора, можно назвать технопарк в инновационном центре (ИЦ) «Сколково». Построить его планируют в 2020 году по проекту Захи Хадид.
— Победитель конкурса — компания из Великобритании ZAHA HADID ARCHITECTS разработала уникальную концепцию комплекса зданий, увязанную в единый архитектурный ансамбль, гармонично вписанный в архитектурную среду ИЦ «Сколково», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Другое известное архитектурное бюро — нидерландское MVRDV — заняло первое место в международном конкурсе на архитектурно-планировочную концепцию территории завода «Серп и Молот».
Проект парка «Зарядье» также создан международным консорциумом архбюро во главе с американским Diller Scofi dio + Renfro, разработавшим концепцию нью-йоркского парка «Хай-Лайн».
Между тем столичные архитекторы участвуют в преображении зарубежных городов. Так, архитектурное бюро «Меганом» разрабатывает проект 305-метрового жилого небоскреба в Нью-Йорке.
Вечерняя Москва: последние новости
Александр Розенбаум борется с онкологией Археологи обнаружили изразцы и древние монеты в центре Москвы Алексей Емельянов: Каждый год в Москве становится на 60-70 памятников истории и культуры больше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство248
Путин объявил об изменении внешней политики России425
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны48
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение