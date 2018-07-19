Пользователи Сети выбрали лучшую работу конкурса имени Стенина

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-аудитории стала документальная хроника фотожурналиста из Кейптауна Джастина Салливана. «В огне: за гранью» — серия на стыке репортажной и арт-хаусной съемки о борьбе с огненной стихией, ежегодно уносящей до сотни тысяч гектаров леса в ЮАР . По мнению автора, в этих кадрах сочетаются "… необычайная красота природы и ее разрушительная сила". Работа стала абсолютным лидером голосования и собрала в своем активе более четверти от всех отданных онлайн-пользователями голосов.

Работа Джастина Салливана из серии «В огне\: за гранью»

Рассказывая о создании серии, Салливан отметил: «Вот уже три года как продолжается фотопроект, в рамках которого я подготовил серию „В огне: за гранью“. Я очень много сил и времени отдал тому, чтобы пройти подготовку по тушению природных пожаров. Провел бесчисленное число ночей высоко в горах с командами пожарных и многим пожертвовал ради достижения этой цели». Мне очень приятно, что фотографии пожарных из ЮАР отобраны для участия в международном конкурсе. Более того, участие этой работы в конкурсе привлекает внимание к проблеме пожаров на мировом уровне. Будем надеяться, что благодаря этому увеличится объем инвестиций в эту сферу, а также будут развиваться проекты по защите окружающей среды".

Работа Джастина Салливана из серии «В огне\: за гранью»

Наряду с победителями конкурса, которых 6 августа 2018 года назовет профессиональное жюри на сайте проекта stenincontest.ru, победитель онлайн-голосования получит диплом. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

О конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО , ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Работа Джастина Салливана из серии «В огне\: за гранью»