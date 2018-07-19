Беларусь продолжит активно использовать латвийские порты для перевалки нефтепродуктов

«Мы намерены и впредь активно использовать латвийскую портовую инфраструктуру, потому что вопрос диверсификации абсолютно важен для любой страны и экономики, в том числе белорусской. Мы договорились, что этот вопрос будет в повестке дня и на предстоящем заседании межправкомиссии», — сказал В. Макей.

Главу белорусского МИДа цитирует госагентство БелТА.

В. Макей также отметил, что латвийские порты в настоящее время являются ключевыми для перевалки производимых в Беларуси нефтепродуктов. На долю портов Латвии приходится перевалка 64% темных нефтепродуктов и более 80% светлых нефтепродуктов, которые производятся в Беларуси и поставляются на экспорт.

Глава МИДа уточнил, что Клайпедский порт в Литве белорусские компании в основном используют для перевалки калийных удобрений с учетом предложенных выгодных тарифов.

В. Макей добавил, что использование латвийского направления является важным для Беларуси, в том числе в контексте китайской инициативы «Один пояс — один путь».

На переговорах в Минске стороны согласовали межправительственный план мероприятий по основным направлениям сотрудничества на среднесрочную перспективу. Документ подготовлен ведомствами и компаниями обеих стран для реализации договоренностей, достигнутых во время февральского визита в Беларусь премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

"Уверен, что реализация этого плана действий послужит дальнейшей интенсификации наших отношений в различных сферах взаимного интереса", — заявил В. Макей.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили взаимодействие по линии Беларусь — ЕС . «Латвия заинтересована в активном развитии отношений Беларуси с Европейским союзом и скорейшем подписании сторонами долгожданных документов», — подчеркнул Э. Ринкевичс.

Ранее В. Макей отмечал, что Беларусь ведет переговоры об условиях транспортировки своих нефтепродуктов через порты разных стран, в том числе России , с учетом экономической выгоды.

"Если по ценам для нас это будет приемлемо, мы будем поставлять через российские порты. Но позиция в том, что нельзя замыкаться только на одном направлении, поэтому пути поставок наших товаров должны быть диверсифицированы", — заявлял В. Макей в феврале этого года.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин заявлял о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию. По его словам, при экономической целесообразности Беларусь в 2018 году может направить на экспорт через порты РФ до 1 млн т нефтепродуктов.

По данным концерна «Белнефтехим», в I квартале 2018 года Беларусь поставила около 50 тыс. т нефтепродуктов через российские порты. Руководство концерна не исключает увеличение годового объема перевалки через порты РФ до 1 млн т.

В 2017 году Беларусь экспортировала 12,3 млн т нефтепродуктов, что на 5,5% по сравнению с 2016-м. В стоимостном выражении экспорт вырос на 32,1%, до $5,34 млрд