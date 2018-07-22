Следователи и медики прокомментировали изменения в УК для врачей

Следователи и медики собрали журналистов на разговор о совершенствовании уголовного законодательства: как снизить преследование медицинских работников и защитить пациентов.

Статистику уголовной ответственности врачей озвучила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, лишь 10 процентов уголовных дел, расследуемых в отношении врачей, доходят до суда, в 90 процентах случаев следователи доказывают их невиновность. Петренко напомнила, что число обращений в Следственный комитет на ошибки или ненадлежащие действия врачей и медработников за шесть лет выросло более чем втрое.

• Если в 2012 году их было чуть более двух тысяч по всей стране, то к 2017 году количество таких обращений выросло более чем в три раза и составило более шести тысяч. СК России не может на это не реагировать. При этом Петренко особо подчеркнула, что только в рамках расследования уголовного дела юридически возможно установить все обстоятельства и оградить врача от необоснованных обвинений и одновременно защитить право пациентов на объективное расследование возможных неквалифицированных действий медицинских работников. СК России работает в рамках действующего законодательства, но вместе с экспертами в области медицины и юриспруденции уже выработаны предложения по его совершенствованию.

• Напомним, сейчас медицинские ошибки квалифицируются по следующим статьям Уголовного кодекса РФ : 109 (причинение смерти по неосторожности), 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность). Но ни одна из них не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности и не единообразную судебную практику, — подчеркнула Светлана Петренко.

• Недавно на заседании межведомственной рабочей группы, в которую входят следователи, профессора в области медицины и юриспруденции, представители общественных организаций, были выработаны новые предложения по введению новых уголовных статей: статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи».

Статья 124.1 предполагает уголовную ответственность за «ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги», если это повлекло за собой смерть человека или двух и более лиц либо «гибель плода человека и/или причинение тяжкого вреда здоровью человека». Под плодом человека понимается «внутриутробно развивающийся человеческий организм с девяти недель до рождения». Наказание — штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы от двух до семи лет и запрет занимать определенные должности.

Статья 124.2 предусматривает уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие либо уничтожение, а также за «подмену биологических материалов с целью сокрытия ненадлежащего оказания медпомощи другим медицинским работником», действия которого повлекли смерть, причинение тяжкого вреда здоровью либо гибель плода. Вторая часть этой же статьи определяет ответственность за те же деяния, совершенные руководителями медицинских организаций. Наказание — принудительные работы, лишение свободы на срок до четырех лет и запрет на занятие определенной деятельностью. Также предлагается статья 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

По словам Леонида Рошаля, у медиков вызывают вопросы предложенные формулировки, которые могут применяться очень широко: нет точного указания, какие именно нарушения профессиональных обязанностей врача будут трактоваться как причина нанесения тяжкого вреда здоровью или смерти пациента. Также у медиков вызывает вопросы появление в статье термина «плод». Рошаль подчеркнул, что решать, может ли врач заниматься профессиональной деятельностью, должен не суд, а профессиональное врачебное объединение, как это происходит в других странах, и Национальная медицинская палата будет на этом настаивать.

Все собравшиеся пришли к единому мнению, что нельзя игнорировать такое понятие, как «право на ошибку», поскольку врач зачастую берет на себя определенный риск в борьбе за жизнь пациента. Пока в российском законодательстве это понятие не конкретизировано.

Замглавы Главного управления криминалистики СК России Анатолий Сазонов заверил, что следователи не будут привлекать к уголовной ответственности за врачебные ошибки. К ответственности будут привлекаться только те врачи, которые допустили грубейшие нарушения стандартов и протоколов лечения. Что касается термина «плод человека», то в СК «готовы к обсуждению», подчеркнул Сазонов.

Работа над законопроектом будет продолжена, но в целом он поддержан экспертным сообществом. Леонид Рошаль назвал конструктивным диалог с СК России по поводу поправок в Уголовный кодекс РФ, а также подчеркнул, что предложения не направлены на ужесточение наказаний медицинских работников, а лишь позволят лучше защищать права врачей и пациентов.