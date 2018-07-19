Ярославские чиновники снова прогнали бабушек и дедушек, продающих ягоды и овощи с огорода

Стариков гоняют с насиженных мест

150 бесплатных мест на рынках мэрия выделила пенсионерам. Остальным поторговать картошкой и капустой с дачи не получится. Прогонят. Ведь мэр Ярославля Владимир Слепцов не разрешает продавать овощи и фрукты в несанкционированных местах. А ещё борется с трусами на улицах.

— Бесплатные торговые места предоставляются тем пенсионерам, которые имеют личное хозяйство и желают официально реализовывать свою продукцию. На городских рынках предприниматели имеют возможность получить оценку качества своего товара, пройти сертификацию. Тем не менее, не все пожилые предприниматели спешат воспользоваться такой возможностью, — сказали в мэрии Ярославля.

Сегодня администрация Кировского и Ленинского районов опять прогнала пенсионеров, которые продавали огурцы, грибы и ягоды возле Угличского рынка.

— Всем внесли соответствующие предупреждения, — строго сказали чиновники.

— Конечно, на улице проходимость гораздо больше, чем на территории рынка, продавать им здесь выгоднее, — поясняет Татьяна Смурыгина, заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов по благоустройству. — Но здесь и покупать опаснее: товар разложен вблизи проезжей части, да к тому же не прошел сертификацию.

На сегодняшний день бесплатно можно торговать на шести рынках города: АО «Центр» (улица Депутатская,7), «Ленинский рынок» (улица Чкалова, 17а), «Городской торгово-выставочный центр» (улица Большая Октябрьская, 30а), «Ярмарка „Пионерская“ (улица Пионерская, напротив д. 1), „Ярмарка „Виктория“ (пересечение улиц Труфанова и Панина), „Ярмарка „Невская“ (улица Урицкого, у дома 71).