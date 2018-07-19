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Юрий Берг попросил у Минтранса РФ помощь в ремонте приграничных дорог
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Юрий Берг попросил у Минтранса РФ помощь в ремонте приграничных дорог 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился в Москве с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Главным вопросом встречи стал ремонт приграничных дорог.
В частности, речь шла о приведении в порядок дорожной инфраструктуры международного автомобильного пункта пропуска «Маштаково». Министр пообещал оказать региональным властям поддержку в данном вопросе.
Юрий Берг и Евгений Дитрих также обсудили участие региона в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Губернатор сообщил, что в 2018 году в рамках проекта в Оренбургской агломерации будет приведено в порядок 113 км улично-дорожной сети, построено 4,5 км новых автодорог, ликвидировано 20 аварийно-опасных участков дорожной сети. В общей сложности на реализацию проекта в 2018 году направлено 1,46 млрд рублей — по 730 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
Ранее глава региона провел на пункте пропуска Маштаково выездное совещание. Речь на нем шла о ремонте дороги, а так же улучшении условий на самом КПП между Россией и Казахстаном. Он пообещал профильным ведомствам заручиться поддержкой Москвы по этому вопросу.
Два года назад по указанию Владимира Путина Оренбуржье получило средства на ремонт дороги к КПП «Сагарчин».
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