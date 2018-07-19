Ещё
Российским банкам могут упростить доступ к работе с застройщиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским банкам могут упростить доступ к работе с застройщиками 

Банки.ру 1 час назад
Оказывать услугу по банковскому сопровождению работы девелоперов могут игроки с рейтингом «ВВВ-», заявил замминистра строительства Никита Стасишин на заседании Президиума совета Ассоциации банков России. По его словам, смягчение требований необходимо, чтобы не останавливать стройку и не увеличивать затраты застройщиков.
По новому федеральному закону, с 1 июля этого года банковское сопровождение девелоперов могут осуществлять кредитные организации с рейтингом не ниже «А-». Таких сейчас 55 на российском рынке.
Предложение Минстроя уже обсуждалось с надзорным блоком ЦБ и Минфином.
Замминистра финансов Алексей Моисеев поддержал инициативу, но с оговоркой. «А-» — это рейтинг, который действительно тяжело или почти невозможно получить небольшим банка. Но ниже чем «ВВВ-» мы опускаться не готовы. Уйти ниже умеренного риска мы не можем», — подчеркнул Орешкин.
Банки.ру: последние новости
Сбербанк приступил к выпуску карты «Мир» Momentum СМИ: в США готовы рассмотреть дополнительные санкции в отношении России Начальник управления Сбербанка: «Эра больших данных скоро закончится»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство249
Путин объявил об изменении внешней политики России433
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны48
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение