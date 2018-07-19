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В Челябинской области два человека погибли при падении машины в водоем
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В Челябинской области два человека погибли при падении машины в водоем 

РИА Новости 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл — РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-2114 упал в четверг в водоем в Кусинском районе Челябинской области, в машине находились три человека, двое из них — женщина и ее сын — погибли, сообщила пресс-служба областной противопожарной службы.
По данным ведомства, 19 июля в 10.46 (8.46 мск) в пожарную часть №123 областной противопожарной службы поступило сообщение о том, что в дамбе хвостохранилища ООО «Метагломерат» в поселке Ковали Кусинского района тонет ВАЗ-2114. Машина съехала с дороги и упала в воду, перевернувшийся автомобиль обнаружил охранник.
"Командир отделения пожарной части и сотрудник охранного предприятия при помощи спасательной веревки спустились к затонувшей машине. На берегу их страховал водитель пожарного автомобиля Александр Скорев. В салоне автомобиля были обнаружены тела женщины и ребенка… в багажнике был обнаружен мужчина", — говорится в сообщении.
У мужчины диагностировали переохлаждение, в шоковом состоянии его доставили в райбольницу Кусы, уточняется в сообщении.
Пресс-служба пояснила, что мужчина не смог объяснить причину ЧП, но известно, что он — житель Златоуста, вместе с гражданской женой и ее сыном 12-летним сыном они ехали из поселка Магнитка Кусинского района, куда ездили в гости к друзьям.
Мужчина остался жив, потому что ему удалось под водой из салона пробраться в багажник автомобиля, который имеет кузов хэтчбек: задняя часть машины выступала над поверхностью воды, благодаря чему туда поступал воздух, добавляется в сообщении.
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