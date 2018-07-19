Бизнес, мешающий жить. Как воронежцы побеждают в коммунальных войнах 

Проблемы в доме по улице Феокистова, 2 начались, когда на первом этаже появилось кафе.
Теперь здесь офис. Жильцы воронежских многоэтажек всё чаще становятся на тропу коммунальной войны. Противники — офисы, магазины, кафе или парикмахерские на первом этаже многоэтажек. Мирное, казалось бы, соседство часто нарушают шум или запах. Конфликт в таком случае почти неизбежен. Проблемы в доме номер 2 по улице Феокистова начались, когда на первом этаже появилась новая соседка. Предприимчивая женщина переоборудовала квартиру, устроила в помещении кухню и обеденный зал. А потом на фасаде появилась вывеска — кафе «Кафедра». Жители обратились с жалобой на запах в Роспотребнадзор. Ведомство нашло нарушения санитарных норм и через суд обязало собственницу общепита переделывать канализацию и смонтировать вытяжку. — У нас начались попытки — врезались в дымоход. Один раз врезались, им сказали выйти оттуда, они начали шарить по чердакам, по подвалам, сбивали замки. Прорезали нам однажды отопление трубу, когда врезали этот канал, дырки все эти незаконные, — рассказала жительница дома №2 по ул. Феоктистова Наталья Гребенешникова. Последнее, что сделала хозяйка заведения — установила вентиляционную трубу, прорубив отверстие в стене. Собственники окончательно решили — такое соседство им не нужно. Но заставить владелицу общепита вернуть фасаду привычный вид, оказалось непросто. Женщина настаивает — спрашивать разрешения ни у кого не обязана. — Достаточное количество документов прикладывается в качестве оснований, по какой причине. И тогда уже труба не имеет статус как труба, прикреплённая к общедомовому имуществу, она будет иметь совершенно другой статус, — отметила собственница кафе Оксана Семёнова. Директор управляющей компании объясняет: фасад здания — общедомовое имущество и вопрос о его реконструкции может быть решён только на общем собрании собственников большинством голосов. Другого варианта быть не может. — Кафе, которое установило эту вытяжку, поступило незаконно почему, потому что необходимо разрешение определённое, чтобы произвести работы. Если проект у них был, они нам его показывали, то согласия жителей, то бишь, собственников этого фасада, оно не поступало. Должно быть отражено в протоколе общего собрания. На данный момент в управляющей организации нет такого протокола, — сообщил директор УК «Центрального района» Андрей Кузин. Это значит, есть основания подавать в суд с требованием закрыть кафе. К служителям Фемиды обратились и жители новостройки на улице Беговой, когда в угоду красоте владельцы парикмахерской начали переделывать фасад, который, как после рассказали в управляющей компании, мог рухнуть. В ближайшее время металлические конструкции демонтируют. — Если такая ситуация случилось, то первое, с чего необходимо начинать — проверить документы, всё ли в порядке с вентиляцией, какие изменения внесены в технический паспорт. Если изменения в технический паспорт не внесены — это нарушение прав третьих лиц. В случае, если решение собственников о реконструкции фасада не принималось, необходимо обращаться любому собственнику в судебном порядке, — рассказала председатель общественного совета ЖКХ при Воронежской городской думе Светлана Кравцова. Но даже если суд встанет на сторону большинства собственников квартир, это не гарантия решения всех проблем. Жители дома на проспекте Революции, например, добились того, чтобы «Шаурма» съехала с первого этажа, но вытяжка-то осталась. Пока приставы ищут хозяина трубы, который должен ее снять, вентиляцией пользуются новые арендаторы. Сотрудники УК и юристы говорят: когда в дом или двор приходит бизнес, предприниматели чаще всего стараются с соседями договориться, помогая, например, с благоустройством территории. Но если взаимопонимания достичь не удалось, конфликт может растянуться на годы и точку в таком споре поставит только суд. Впрочем, есть примеры того, как после протестов жителей бизнес уходил по доброй воле. Так, например, вместе ресторана на Пушкинской — книжный магазин. Анна Андреещева, Костантин Кохаров