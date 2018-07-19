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Источник рассказал подробности создания маркетплейса Банка России
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Источник рассказал подробности создания маркетплейса Банка России 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Финансовый маркетплейс Банка России, который тот собирается создать, может получить дополнительную функцию, которая позволит россиянам осуществлять кредитование друг друга в регулируемой среде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По имеющейся у РИА Новости информации, первая рабочая версия финансового маркетплейса появится в середине февраля, а полный функционал платформы, который будет включать в себя ценные бумаги, индивидуальные инвестиционные счета, страховые и кредитные продукты, будет доступен россиянам с середины 2019 года.
"Сейчас обсуждается, чтобы на платформе маркетплейса объединить все финансовые услуги, включая кредитование физическим лицом другого физического лица. Это инициатива ЦБ, чтобы эта сфера поддавалась хоть какому-то регулированию. Сейчас возникает достаточно много споров, связанных с недобросовестностью заемщиков — деньги взял и исчез. ЦБ очень заинтересован, чтобы свести такую практику к минимуму", — сказал собеседник агентства, добавив, что данный вопрос обсуждался и на последней встрече рабочей группы по маркетплейсу.
Он также уточнил, что данную инициативу реализуют только если платформа будет успешной.
В созданную регулятором рабочую группу входят Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий, которые будут отвечать за инфраструктуру маркетплейса, три «витрины» маркетплейса — "Банки.Ру", Fins и «Юником24» и пять банков-тестировщиков: "Ак Барс", «Центр-инвест», "Зенит", Совкомбанк и Росбанк. В начале лета первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что пользователями финансового маркетплейса могут стать несколько десятков миллионов людей в первые три года работы.
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