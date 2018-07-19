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Кондитер из Сосенского заняла четвертое место на конкурсе «Московские мастера»
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Кондитер из Сосенского заняла четвертое место на конкурсе «Московские мастера» 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На конкурсе «Московские мастера», который прошел 16 июля, в номинации «Кондитер» от Троицкого и Новомосковского административных округов выступила Лусинэ Бекларян из Сосенского. Она заняла четвертое место.
— Как мне кажется, для первого раза я выступила очень хорошо. Соперниками были опытные кондитеры, которые не в первый раз участвуют в конкурсе. По итогам я заняла четвертое место из 16. Мне удалось обогнать представителей множества известных брендов. Обязательно постараюсь выступить в следующем году, — рассказала Лусинэ Бекларян.
Отметим, что на конкурсе «Московские мастера» она представила тематические угощения, приуроченные к Чемпионату мира по футболу — 2018.
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