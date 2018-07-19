Новые лавочки установили в Московском

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Новые лавочки по просьбе местных жителей установили на улице Радужная поселения Московский. Об этом 18 июля сообщила волонтер Наталья Оборочан.

— Новые лавочки были установлены рядом с домом №11 по Радужной улице. Работы были проведены очень быстро. За несколько недель мы собрали заявления от жителей дома и отправили их в администрацию поселения. Они, в свою очередь, очень быстро отреагировали и провели все необходимые работы по благоустройству территории, — рассказала волонтер Наталья Оборочан.

Она добавила, что сбор просьб и предложений по благоустройству начался 26 июня.