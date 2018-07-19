Во дворе на Челюскинской отремонтировали теннисный стол

О проблеме стало известно благодаря бдительности жителей, которые сообщили о проблеме через портал «Наш город».

Спустя несколько дней коммунальщики отремонтировали сетку теннисного стола, а заявитель получил ответ за подписью главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко о том, что нарушение устранено.

Напомним, кроме портала «Наш город», сообщить о какой-либо проблеме во дворе можно в диспетчерскую по месту жительства либо написать письмо в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)