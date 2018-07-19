Ещё
Информационный щит на месте строительных работ на Новодмитровской установили по просьбе местного жителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Информационный щит на месте строительных работ на Новодмитровской установили по просьбе местного жителя 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы установили информационный щит на месте строительных работ на Новодмитровской улице вблизи строения 1 дома № 5А. Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший жалобу на портале «Наш город».
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью начальника объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрия Семенова.
«На сегодняшний день нарушение устранено, информационный щит установлен», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Напомним, что с 2011 года с помощью портала «Наш город» было решено свыше двух с половиной миллионов проблем. (ео)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Международный день шахмат отметят в библиотеке вблизи Бутырского района Танцевальную площадку в Гончаровском парке привели в порядок по просьбе жителя района Стойку с дорожными знаками на Добролюбова развернули в нужную сторону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство241
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России414
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг19
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны44
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение