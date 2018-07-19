Информационный щит на месте строительных работ на Новодмитровской установили по просьбе местного жителя

Коммунальные службы установили информационный щит на месте строительных работ на Новодмитровской улице вблизи строения 1 дома № 5А. Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший жалобу на портале «Наш город».

Дмитрия Семенова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью начальника объединения административно-технических инспекций города Москвы

«На сегодняшний день нарушение устранено, информационный щит установлен», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Напомним, что с 2011 года с помощью портала «Наш город» было решено свыше двух с половиной миллионов проблем. (ео)