Превью Rage 2

RAGE 2 выглядит по меньшей мере непонятно. Мы надеялись прояснить ситуацию, поиграв в альфа-версию проекта на E3, но вопросов стало лишь больше.

id Software ассоциируется у большинства с приятным мужчиной в зеленом костюме, поистине бессмертной квакушкой и волчьим камнем в горле нацистов. Однако, восемь лет назад студия попыталась создать еще одну долгоиграющую серию — RAGE. У многих игроков оригинал действительно вызывал ярость, но далеко не такую, какую рассчитывали увидеть разработчики.

И вот они неожиданно для всех представили сиквел. Причем, делают его бывшие сопартийцы Джона Кармака в тандеме с Avalanche. Да, теми самыми ребятами, сделавшими одну из лучших песочниц для мальчиков до сорока лет — Just Cause и неоднозначную игру про Безумного Макса.

Узнав о кооперации, я схватился за валокордин. Коктейль из открытого мира вкупе с безумием от Avalanche и сочными драками, какие умеет делать только id Software, должен получиться безумно динамичным. Увы, именно, должен, а вот действительно ли получится — сказать сложно. Даже до личного знакомства с альфа-версией я был настроен скептично. Первая часть RAGE мне не зашла совершенно, так как я уже играл в Borderlands — настоящий постапокалипсис с по-настоящему безумным миром. Куда до него винегрету для постящихся от id Software!

К сожалению, сессия на Е3 сомнений не развеяла, а лишь прибавила. Я не говорю, что все однозначно плохо, но и заявить о божественности RAGE 2 тоже говорить рановато: поиграть дали только полчаса, показали только драки с частью механик. Ни ролевой системы, ни квестов, ни транспорта, ни открытого мира, ни даже драки с боссом (которая будет, я выяснил) — только пара стволов, много врагов и масса… веселья?

Я помню, как смотрел трейлер (!) DOOM, где бензопилой раскрыли всю глубину внутреннего мира демона. В тот момент я вскочил, вскрикнул «Да хорош, правда что ль?!» и опрокинул газировку на компьютер. Так вот, играя в RAGE 2 я не испытал вообще никаких эмоций. id Software заявляет о том, что сиквел будет безумнее. Я лез в самую гущу событий, забил на укрытия и старался чередовать рукопашную со стрельбой, чтобы прочувствовать то безумие, о котором говорили разработчики. Увы. Откровенно говоря, геймплей бездушен.

Все безумие сводится к парочке активных способностей в духе Destiny (рывок, прыжок с атакой, примитивнейшая ульта «+100500 к урону и защите») и бумерангу с взрывчаткой. Я понимаю задумку: такие умения должны придать динамику сражениям. Я пока вижу просто неплохой боевик без огонька. В нем нет жирной мясистости и идеально подобранной к геймплею музыки DOOM, нет атмосферности и опять же драйва Wolfenstein, нет безумия Borderlands. Лишь механики Destiny для совсем маленьких (рывки короче, прыжки в разы ниже и т.д.) и ульта в духе Quad Damage из Quake, а в остальном — это обычная шаблонная пострелушка, где дробовик нужен для ближнего боя, а автомат — для средних дистанций.

Возможно, RAGE 2 не настолько уныла, какой кажется сейчас. Все-таки id Software и Avalanche сделали больше хороших игр, чем плохих. У этих студий большой опыт в целом и хорошие познания в разработке конкретных механик. Велик шанс того, что сиквел RAGE окажется великолепным боевиком, а я — паникером. Однако на данный момент, кроме очень постной демки нет никаких сведений об игре. О чем сюжет — неизвестно, но id Software клянутся, что он будет отличным, безумным и вообще много чего обещают. Сведется ли ролевая система к банальному увеличению урона или каждая открываемая способность будет обогащать геймплей — тоже неясно. Окажется открытый мир и путешествия аналогом Mad Max или концепции основательно переделают, опять же, никто не знает. Молчат разработчики!

Пока предсказывать что-то на счет RAGE 2 бесполезно. Все может измениться, сиквел могут перенести или вообще заморозить. Тем не менее, несмотря на мои опасения, игра может и выстрелить, ведь над ней работают толковые студии. Ждем свежих подробностей.