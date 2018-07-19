Зарядитесь позитивом с «ВМ»

Все, кому интересно не просто наблюдать за переменами в городе, а быть их активным участником, по традиции встречаются на Московском урбанистическом форуме. Среди приятных бонусов — возможность заглянуть в гости к «Вечерней Москве».

Фирменный стенд газеты по традиции украсит выставочное пространство форума. Как отмечает генеральный директор MUF Денис Бойков, за семь лет формат МУФ значительно расширился: событие объединяет горожан, мэров, строителей, инвесторов, стартапы, медиа. Для «Вечерней Москвы» текущий год — юбилейный, изданию исполняется 95 лет, поэтому стенд «ВМ» будет оформлен репринтными выпусками газеты, посвященными важнейшим событиям из жизни города, начиная с 1923 года. Напомним, что за всю историю своего существования газета не прекратила выхода ни на один день, даже в годы войны.

Посетители смогут познакомиться со всеми изданиями медиахолдинга «ВМ». Особым подарком станет презентация книги о самых молодых округах столицы.

Об издании рассказывает руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин:

— В рамках работы форума пройдет огромное количество мероприятий: одно из самых интересных, на мой взгляд, представят редакция газеты «Вечерняя Москва» и наш департамент — только-только вышла в свет книга «Наша Новая Москва». Авторский коллектив «Вечерки» поработал на славу, нашел огромное количество неожиданных, замечательных, уникальных моментов из истории поселений, входящих в ТиНАО, людей, живших здесь когда-то и живущих сегодня. Уверен, книга привлечет внимание читателей самых разных возрастов и профессий, убеждений и настроений. «Наша Новая Москва» на самом деле очень интересна. Приглашаю всех на презентацию! Кстати, журналисты «ВМ» будут работать на стенде издания и общаться с ключевыми спикерами МУФа, интервью вы сможете прочитать в режиме реального времени на сайте vm.ru. Следите за новостями в ближайших выпусках «ВМ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Московский урбанистический форум является событием международного масштаба. Это серьезная площадка для общения специалистов из всех сфер, соприкасающихся с градостроительной отраслью. Форум дает возможность продемонстрировать достижения, обсудить особенности финансирования и продвижения масштабных проектов. При развитии такого города, как Москва, важно учитывать основные мировые тенденции в развитии мегаполисов, в том числе smart city, чтобы в эпоху цифровой экономики эффективно работать на благо жителей.