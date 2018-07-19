Ещё
Осенью в Хорошевке высадят 1322 кустарника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осенью в Хорошевке высадят 1322 кустарника 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Озеленение территории района и работы по содержанию зеленых насаждений стали темами встречи главы управы Хорошевского района Дмитрия Филиппова с населением. Она прошла в управе района в среду, 18 июля. С докладом выступила заместитель директора ГБУ «Жилищник» по благоустройству, главный садовник Любовь Милушкина.
— Текущей весной в рамках программы «Миллион деревьев» было высажено 1170 кустарников и 20 деревьев. Дворы района украсили сирень, кизильник блестящий, чубушник венечный, пузыреплодник калинолистный, калина гордовина, спирея Вангутта, молодые ели, липы, клены и черемуха, — рассказала Милушкина.
Кроме того, уже сформирован и согласован список посадок на текущую осень. Специалисты высадят 1322 кустарника и девять деревьев. (еп)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
С начала года в Хорошевке удалено 75 сухостойных деревьев На Ходынском бульваре реализуют проект хорового пения Почитатели творчества Маяковского соберутся на Хорошевском шоссе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство241
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России414
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг19
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны44
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение