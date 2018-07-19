Осенью в Хорошевке высадят 1322 кустарника

Озеленение территории района и работы по содержанию зеленых насаждений стали темами встречи главы управы Хорошевского района Дмитрия Филиппова с населением. Она прошла в управе района в среду, 18 июля. С докладом выступила заместитель директора ГБУ «Жилищник» по благоустройству, главный садовник Любовь Милушкина.

— Текущей весной в рамках программы «Миллион деревьев» было высажено 1170 кустарников и 20 деревьев. Дворы района украсили сирень, кизильник блестящий, чубушник венечный, пузыреплодник калинолистный, калина гордовина, спирея Вангутта, молодые ели, липы, клены и черемуха, — рассказала Милушкина.

Кроме того, уже сформирован и согласован список посадок на текущую осень. Специалисты высадят 1322 кустарника и девять деревьев. (еп)