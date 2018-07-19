Мероприятие «Ретро-вечер» состоится в Щербинке

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В рамках проекта «Московское долголетие» 20 июля состоится тематическая встреча «Ретро-вечер» в городском округе Щербинка.

— Для посетителей мероприятия организуют ряд мастер-классов. Гости вечера потанцуют под живую музыку. На встрече выступит ансамбль «Родные напевы» под руководством Александра Филимонова . Кроме этого, коллектив «Брусиловская завалинка» подготовит театрализованное представление для гостей праздника, — отметила сотрудница Центра социального обслуживания «Щербинский».

Она добавила, что на «Ретро-вечере» представят флешмоб.