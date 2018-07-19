С начала года в Хорошевке удалено 75 сухостойных деревьев

На территории района Хорошевский с начала года были удалены 75 сухостойных деревьев. Об этом на прошедшей встрече главы управы Хорошевского с населением сообщила заместитель директора ГБУ «Жилищник» по благоустройству, главный садовник Любовь Милушкина.

— В районе активно ведется работа по санитарной обрезке зеленых насаждений. С начала года по заявкам жителей были приведены в порядок 240 деревьев. Помимо этого, обрезку 82 деревьев осуществили в зеленых зонах и возле дорожных знаков, — пояснила Милушкина.

Омолаживающую обрезку (кронирование) коммунальщики проводят весной и осенью.

— Текущей весной было кронировано 26 деревьев, — уточнила главный садовник. — Адресные планы по декоративной обрезке на осень у нас уже есть, но окончательный список пока не согласован, так как он еще будет пополняться. (еп)