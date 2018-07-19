Мэр столицы поддержал идею наладить производство мороженного «Москва» 

Сергей Собянин 19 июля посетил один из столичных хладокомбинатов, сотрудники которого предложили назвать новый сорт мороженного «Москва». Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Мэр поддержал идею назвать холодный десерт «Москва» и напомнил, что местные жители по достоинству оценили конфеты и торт с одноименным названием. Он выразил благодарность сотрудникам хладокомбината за «вкусную и полезную продукцию».
«Многие ее знают, любят. Мы стараемся помочь предприятиям Москвы, тем более что промышленность с каждым годом все активнее и активнее развивается», — заявил Сергей Собянин.
Москвичи смогут выразить свое мнение о производстве нового сорта мороженного на портале «Активный гражданин».
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