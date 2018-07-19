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Путин подписал закон об организации управления рисками в ПАО
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Путин подписал закон об организации управления рисками в ПАО 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий публичные акционерные общества (ПАО) организовывать управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Документ направлен на повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business по показателю «защита прав миноритарных инвесторов». Он, в частности, упраздняет требование обязательности ревизионной комиссии как института контроля финансово-хозяйственной деятельности публичного общества. Ревизионная комиссия в ПАО будет создаваться лишь в случае, если это предусмотрено его уставом. Для непубличного общества наличие такой комиссии остается обязательным, за исключением случая, когда его уставом предусмотрено ее отсутствие.
Одновременно закрепляется право совета директоров АО формировать комитеты для предварительного рассмотрения относящихся к его компетенции вопросов и утверждать внутренние документы, определяющие компетенцию и порядок деятельности таких комитетов. А для ПАО устанавливается требование обязательности формирования комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности.
Закон также уточняет критерии определения дивидендов по привилегированным акциям. Таким критерием наряду с размером дивиденда, определенным в денежной сумме или в процентах к номиналу, а также согласно определенному уставом порядку, может быть минимальный размер дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли.
Владельцы префов наделяются правом голоса по вопросу внесения в устав положения об объявленных привилегированных акциях другого типа в случае, если их размещение негативно отразится на дивидендах и ликвидационной стоимости.
Закон должен вступить в силу со дня его опубликования, за исключением ряда положений. В частности, положения об обязательной организации ПАО управления рисками и внутреннего контроля вступят в силу с 1 сентября 2018 года, внутреннего аудита и о формировании комитета по аудиту — с 1 июля 2020 года.
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