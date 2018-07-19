Люблинцы: Люди получили исчерпывающие ответы

Встреча мэра Москвы Сергея Собянина с жителями района Люблино состоялась 18 июля в культурном центре имени И. М. Астахова. Общение продолжалось более часа.

— От встречи только позитивные впечатления. Я мэра впервые видел так близко. Ожидал, что когда приезжает такой большой руководитель к тебе в район, надо настраиваться на очень официальное общение. Оказалось, что все не так. Встреча была очень непринужденной, живой.

Татьяна Мамченко, народный дружинник:

— Во время беседы с мэром жители смогли поднять и обсудить все самые актуальные вопросы. А главное: люди получили на них исчерпывающие ответы. Я уверена, что в ближайшее время у нас начнут строить дома по программе реновации, для меня это особенно актуально. А также будут очищены Люблинские пруды, это вообще супер!

Галина Ермилова, пенсионер:

— Сначала было волнение, а оказалось, что мы зря волновались. Встреча прошла по-доброму. Я очень довольна.

Евгения Рогозина, музыкант:

— Сергей Семенович во время встречи показал себя исключительно компетентным и неравнодушным человеком. Я сама человек артистичный, поэтому чувствую энергетику.