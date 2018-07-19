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В Волгограде продлят работу транспорта в день матча «Ротора» на «арене»
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В Волгограде продлят работу транспорта в день матча «Ротора» на «арене» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
С целью разделения пешеходных потоков за три часа до начала матча и в течение часа после окончания игры общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», откуда болельщики дойдут до стадиона «Волгоград-Арена».
После окончания игры, которая стартует в 19:00, на линию скоростного трамвая и на троллейбусные маршруты №9, 10А и 12 выйдет дополнительный состав.
Изменений в организации дорожного движения рядом со стадионом в этот день не планируется.
Для болельщиков, решивших приехать к стадиону на личном транспорте, будут доступны парковки у нового парка напротив арены, у ТРЦ «Европа Сити Молл», на улице им. Маршала Крылова и другие.
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