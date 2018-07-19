В Волгограде продлят работу транспорта в день матча «Ротора» на «арене»

С целью разделения пешеходных потоков за три часа до начала матча и в течение часа после окончания игры общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев Курган », откуда болельщики дойдут до стадиона «Волгоград-Арена».

После окончания игры, которая стартует в 19:00, на линию скоростного трамвая и на троллейбусные маршруты №9, 10А и 12 выйдет дополнительный состав.

Изменений в организации дорожного движения рядом со стадионом в этот день не планируется.

Для болельщиков, решивших приехать к стадиону на личном транспорте, будут доступны парковки у нового парка напротив арены, у ТРЦ «Европа Сити Молл», на улице им. Маршала Крылова и другие.