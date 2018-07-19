На благоустройство пляжных зон Щелоковского хутора выделено 30 миллионов рублей

На выполнение работ по комплексному благоустройству пляжных зон на втором и третьем озерах Щелоковского хутора выделено 30 475 928 рублей. Об этом свидетельствует документация с портала госзакупок. Береговые линии преобразятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода».

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9 августа состоится аукцион, на котором будет выбран подрядчик. Выполнить работы необходимо до 15 сентября. Рядом с озерами произведут разборку бетонных плит, устроят новое покрытие, установят малые архитектурные формы.

Горожане сами решали, какие территории в Нижнем Новгороде благоустроят в текущем году. Список, включающий 31 позицию, был составлен после рейтингового голосования 18 марта.

Напомним, что на благоустройство сквера в центре Сормова выделено 24 миллиона рублей.