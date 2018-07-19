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Первый в России завод CLT-панелей ценой в 1,2 млрд рублей построят в Вологодской области
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Первый в России завод CLT-панелей ценой в 1,2 млрд рублей построят в Вологодской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первый в России завод по производству современного строительного материала — CLT-панелей — планируется запустить до 2019 года в моногороде Сокол Вологодской области. Проект ценой в 1,2 млрд рублей реализует Segezha Group, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора Вологодской области по итогам рассмотрения проекта на инвестиционном совете при руководителе региона.
CLT-панели — это современный экологически чистый строительный материал, перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород. По толщине они могут варьироваться от 6 до 40 см, а по длине — до 24 метров. При этом материал обладает высокими огнестойкими характеристиками, большим коэффициентом шумо— и теплоизоляции. Современная технология строительства зарекомендовала себя в Европе, США, Японии и только начинает внедряться в России.
"Проект реализуется на территории «Сокольского ДОКа», который рассматривается в качестве якорного резидента создаваемой в Соколе территории опережающего социально— экономического развития. Для нового производства подготовлена площадка, ведутся предпроектные проработки, подбор технологического оборудования. Планируется, что проект будет реализован до 2019 года, а общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. После выхода комбината на проектную мощность он сможет ежегодно производить более 35,4 тыс. кубометров CLT-панелей", — указано в сообщении пресс-службы.
На предприятии будет создано 57 новых рабочих мест, налоговые платежи и отчисления в фонды оцениваются в 423 млн рублей, в том числе 274 млн — в региональный бюджет. «Реализация проекта будет способствовать развитию моногорода Сокол. Создание нового современного производства будет содействовать решению вопросов занятости населения, позволит получить дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней», — процитировала губернатора Олега Кувшинникова его пресс-служба.
Как рассказал финансовый директор дивизиона «Домостроение» Segezha Group Егор Горелов, это будет уникальное предприятие, первое в России. Компания рассчитывает войти в число резидентов создаваемой ТОСЭР для получения субсидии по линии Минпромторга на производство высокотехнологичной продукции. Проект даст мультипликативный эффект — Segezha Group планирует привлекать подрядчиков на разработку лесосек, проведение лесохозяйственных, сервисных работ и переработку отходов, сказал Горелов.
По итогам заседания совета проект рекомендован для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
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