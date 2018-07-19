Я спросил у Годзиша: что городская власть ответила народу про дороги

Во время беседы журналистов 29.ru с главой города Игорем Годзишем в прямом эфире пришло очень много вопросов от читателей, — о дорогах, переселении из аварийного жилья, благоустройстве скверов, услугах ЖКХ, парковках, местных предприятиях и не только. Мы собрали все вопросы, которые не были озвучены градоначальнику и направили в пресс-службу города Архангельск огромное письмо. Таких информационных запросов служащие городской администрации еще не видели, но ответ дали. Первый тематический блок нашего цикла «Я спросил у Годзиша» — дороги.

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Игорь Годзиш во время одного из прошлогодних автобусных рейдов

Вопросы про дороги задавались и в прямом эфире, который посмотрели более 12 000 человек, — это, пожалуй, самая острая для архангелогородцев тема. Игорь Викторович отметил, что общий объем финансирования ближайших ремонтных работ — более 191 миллионов рублей, и это без реконструкции Ленинградского проспекта — он финансируется отдельно. Конечно, сумма впечатлила аудиторию, и полетели вопросы. Мы приводим их — с ответами администрации.

Глава Архангельска принял участие в стриме 29.ru. Но ответить на все вопросы в прямом эфире он не успел.

Почему ремонтируют «ямочно»

Виктор Непполайнен:

— Когда починят дороги на Левом берегу?

— В настоящее время подрядная организация ОАО «Ремикс» приступила к работам по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, — ямочный ремонт, — по маршруту движения автобусов общественного автотранспорта №3. В связи со значительным объемом работ и неустойчивыми погодными условиями работы планируется выполнить до 15 августа 2018 года.

— Как так получилось, что от улицы Карла Либкнехта до Поморской проведен ямочный ремонт, но этот участок должен быть полностью отремонтирован?

— Ремонт Набережной Северной Двины выполнен с применением струйно-инъекционного метода. Общая площадь ремонта составила порядка 30 квадратных метров, стоимостью 23 тысячи рублей. Необходимость ремонта возникла из-за не нормативного состояния проезжей части и высокой интенсивностью автотранспортного потока. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а так же в предверии проведения праздничных мероприятий посвященных Дню Города было принято решение об устранении предельно допустимых деформаций используя минимальные затраты.

Валентина Боченкова:

— Когда будет ремонт дорог, в Соломбале на Маяковского?

— Работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия на Маяковского, — ямочный ремонт, — запланированы на летний период 2018 года.

Дороги — боль архангельских автомобилистов

На что средств хватает, на что — недостаточно

— Будет ли выполнен ремонт дороги по улице Северодвинская?

— Планами ремонта объектов дорожной инфраструктуры на 2018 год ремонт покрытия по улице Северодвинская не предусмотрен, однако в настоящее время разработана проектно-сметная документация на ремонт покрытия автомобильной дороги по улице Северодвинская от пр. Новгородского до здания САФУ. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» готова реализовать данный проект при условии соответствующего финансирования в последующие периоды.

Татьяна Киселевич:

— Когда отремонтируют улице Ярославская?

— Планами ремонта объектов дорожной инфраструктуры на 2018 год ремонт покрытия по Ярославской не предусмотрен, однако в настоящее время разработана проектно-сметная документация на ремонт покрытия автомобильной дороги по улице Ярославская от Кедрова до Советской. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» готова реализовать данный проект при условии соответствующего финансирования в последующие периоды.

— Дорога к детскому садику Мирославна. Когда сделаете? Дороги нет. Убита напрочь. Стыдоба! За детьми идем по грязи, особенно после дождя. Отсыпали асфальтовой крошкой, стало еще хуже. Отремонтируйте уже.

— При строительстве дороги по улице Бадигина тротуары не были предусмотрены. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в рамках капитального ремонта проезжей части улиц осуществляет строительство тротуаров с усовершенствованным покрытием. Однако планами ремонта на 2018 — 2018 капитальный ремонт указанной улицы не предусмотрен.

Александр Богачев:

— Почему делаете одни и те же дороги. Когда будет внесен в план ремонт ул. Северодвинской от Тимме до Шабалина. ?

— Выделенных средств, предназначенных на приведение улиц и дорог города Архангельска в нормативное состояние, крайне недостаточно, в связи с чем, рассмотреть вопрос ремонта указанной улицы в текущем году не представляется возможным. Данный объект будет учтен в плане ремонта объектов дорожной инфраструктуры на последующий период при условии наличия соответствующего финансирования.

Порой трещины и ямы становятся домом для новой жизни

Куда из списков на ремонт пропадают улицы

— В феврале публиковался список ремонтов дорог на 44 миллиона рублей. Однако на сегодняшний день улицы Кольской нет в списках, стоит ли ждать ремонта?

— В проекте плана ремонта объектов дорожной инфраструктуры данный объект был включен. К сожалению, в связи с ограниченным объемом финансирования данный объект в окончательный перечень дорог подлежащих ремонту не вошел. Вопрос ремонта улицы будет рассмотрен в последующий период 2019 года. Подъездной путь к детсаду «Мирославна» с проезда Бадигина в реестре имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Архангельск», не числится.

Объем дорожного фонда ежегодно уменьшается

— Будет ли продлен проспект Московский, улица Павла Усова, улица Галушина до объездной дороги и улица Учительская пробита через железнодорожную насыпь?

— Заявки в областную инвестиционную программу на очередной финансовый год и на плановый период подаются по мероприятиям, по которым есть проектно-сметная документация, обеспеченная долей софинансирования из городского бюджета, в размере 5%. Бюджетные ассигнования распределены в основном на первоочередные нужды. В городском бюджете на 2018-ый год и на плановый период 2019-ого и 2020-ого годов средства на продление проспекта Московского до улицы Энтузиастов, не предусмотрены. Единственный источник финансирования мероприятий государственной программы — средства дорожного фонда Архангельской области . Более 80 процентов объема этих средств формируется за счет доходов областного бюджета от акцизов на нефтепродукты. В связи с перераспределением средств, получаемых от уплаты акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета, объем дорожного фонда Архангельской области ежегодно уменьшается.

85 процентов региональных автодорог — не в норме

Как комментирует администрация города в ответе нашему читателю Владимиру Ломакину, сейчас более 85 процентов региональных автомобильных дорог находятся в ненормативном состоянии и требуют капитальных вложений, а обеспеченность финансами — 18 процентов от нормативной потребности, и только на исполнение судебных решений требуется более шести миллиардов рублей.

— Из-за дефицита средств дорожного фонда проектная документация по проспекту Московский и не была включена в государственную программу. Проспект Московский продлён до улицы Папанина, при обследовании территорий для перспективного продления улиц Павла Усова и Галушина до Объездной дороги и продления улицы Тимме, а также Учительской через железнодорожную насыпь, было установлено, что реализовать данные проекты нельзя, — из-за ограниченного пространства и плотной жилой застройки.

Появилась возможность решить проблемы транспортного узла, связывающего правый и левый берег реки Северной Двины в городе Архангельске в створе совмещенного мостового перехода. Будет два этапа: первый — строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Смольный Буян и проспекта Обводный канал, второй — реконструкция пересечения Урицкого и Обводного канала, а также примыкания улиц Розы Шаниной и Урицкого. Срок окончания разработки проекта по муниципальному контракту — декабрь 2018 года. После будет рассмотрен вопрос финансирования из областного и федерального бюджетов вышеуказанных проектов по строительству транспортной развязки и реконструкции пересечения Урицкого и Обводного канала.

В следующей публикации серии «Я спросил у Годзиша» мы приведем ответы городской администрации на вопросы о благоустройстве скверов, дворов и набережной Архангельска. Еще ряд текстов выйдет с вопросами горожан про аварийное жилье, нехватку парковок, недобросовестную уборку улиц и других проблемах города.