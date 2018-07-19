Более 120 китайских военных прибыли в Муром для участия в АрМИ-2018

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая примут участие в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».

Китайские военные инженеры прибыли в составе понтонной роты, инженерно-саперного отделения, взвода плавающих транспортеров, экипажа путепрокладчика, тренерской группы и группы технического обеспечения.

По русскому обычаю гостей из Поднебесной встретили хлебом-солью.

Военнослужащие НОАК будут соревноваться с российскими понтонерами в эстафете, которая проводится поэтапно на территории прибрежной полосы и непосредственно на водной преграде шириной до 500 метров. Участники эстафеты займутся ведением инженерной разведки, оборудованием перехода через противотанковый ров, а также десантной и паромной переправы с применением плавающих транспортеров, взводных и ротных паромов и перевозкой на них автомобильной и тяжелой гусеничной техники на противоположный берег, в ходе чего в одном из паромов предусмотрена замена речного звена.

При этом китайская сторона будет выполнять задачи конкурса на средствах инженерного вооружения, стоящих на снабжении Вооруженных Сил Российской Федерации

Состязание российских и китайских понтонеров в ходе международного конкурса понтонно-переправочных подразделений пройдет «Открытая вода» на реке Оке 3 августа.