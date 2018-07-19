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Более 120 китайских военных прибыли в Муром для участия в АрМИ-2018
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Более 120 китайских военных прибыли в Муром для участия в АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая примут участие в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».
Самолетами военно-транспортной авиации на аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области прибыли военнослужащие народно-освободительной армии Китая, после чего военным автотранспортом они были доставлены в г. Муром Владимирской области в расположение понтонно-мостового соединения инженерных войск для участия в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».
Китайские военные инженеры прибыли в составе понтонной роты, инженерно-саперного отделения, взвода плавающих транспортеров, экипажа путепрокладчика, тренерской группы и группы технического обеспечения.
По русскому обычаю гостей из Поднебесной встретили хлебом-солью.
Военнослужащие НОАК будут соревноваться с российскими понтонерами в эстафете, которая проводится поэтапно на территории прибрежной полосы и непосредственно на водной преграде шириной до 500 метров. Участники эстафеты займутся ведением инженерной разведки, оборудованием перехода через противотанковый ров, а также десантной и паромной переправы с применением плавающих транспортеров, взводных и ротных паромов и перевозкой на них автомобильной и тяжелой гусеничной техники на противоположный берег, в ходе чего в одном из паромов предусмотрена замена речного звена.
При этом китайская сторона будет выполнять задачи конкурса на средствах инженерного вооружения, стоящих на снабжении Вооруженных Сил Российской Федерации.
Состязание российских и китайских понтонеров в ходе международного конкурса понтонно-переправочных подразделений пройдет «Открытая вода» на реке Оке 3 августа.
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