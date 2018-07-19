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Ярославец заставил шумный ресторан в центре города работать потише
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Ярославец заставил шумный ресторан в центре города работать потише 

76.ru 17 минут назад
Фото: 76.ru
Кафе раскинулось под окнами жилого дома
— Ни спать не могу, ни дышать! — житель дома № 75 по Республиканской улице Николай потерял покой, когда под его окнами раскинулось кафе-шатёр. То самое, которое в новогодние каникулы стояло на Советской площади. Летом шатёр переехал на площадь Юности. И включил вытяжку.
Эта-то вытяжка и лишила сна жильцов дома.
— Она всё время гудит, это просто невозможно! — пожаловались люди. — А кафе-то до 11 вечера работает, по выходным и до ночи.
Жители дома пожаловались в Роспотребнадзор. Специалисты проверили жалобу.
— Результаты измерений уровня шума для дневного времени превышают предельно допустимые значения, — сделали вывод в Роспотребнадзоре. И составили административный протокол.
Мы связались с кафе «Угли», на которое и пожаловались жильцы соседнего дома. Кафе уже приняло меры, чтобы стать потише.
— Мы установили низкочастотный преобразователь. Проблема, конечно, будет решена, — сказала директор по развитию кафе «Угли» Елена Викулова
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