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Путин подписал закон, разрешающий владельцам оружия снаряжать патроны
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Путин подписал закон, разрешающий владельцам оружия снаряжать патроны 

РИА Новости 15 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий владельцам нарезного и спортивного гладкоствольного оружия самостоятельно проводить снаряжение патронов к нему, включив поправку об обязательном обучении безопасному снаряжению патронов для граждан, впервые приобретающих такое оружие.
Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, поправки вносятся в федеральный закон «Об оружии» и предоставляют гражданам, имеющим разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, право самостоятельно снаряжать патроны. Ранее редакция статьи 16 ФЗ ограничивала возможность самостоятельного снаряжения только охотничьим огнестрельным гладкоствольным оружием.
Согласно внесенным поправкам, граждане, впервые приобретающие охотничье и спортивное оружие, должны в обязательном порядке пройти обучение безопасному самостоятельному снаряжению патронов.
По словам автора закона депутата Владислава Резника, действующий запрет избыточен, так как мировая и российская практика показывает, что использование охотниками и спортсменами огнестрельного оружия неразрывно связано со снаряжением патронов к нему. Также депутат обратил внимание на то, что в условиях действия односторонних ограничений, введенных некоторыми государствами в отношении России, обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию.
Резник считает, что закон позволит снизить остроту проблемы доступности патронов для многочисленных российских охотников и спортсменов, а также повысит оружейную культуру в России.
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