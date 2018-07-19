Путин подписал закон, разрешающий владельцам оружия снаряжать патроны

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий владельцам нарезного и спортивного гладкоствольного оружия самостоятельно проводить снаряжение патронов к нему, включив поправку об обязательном обучении безопасному снаряжению патронов для граждан, впервые приобретающих такое оружие.

Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, поправки вносятся в федеральный закон «Об оружии» и предоставляют гражданам, имеющим разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, право самостоятельно снаряжать патроны. Ранее редакция статьи 16 ФЗ ограничивала возможность самостоятельного снаряжения только охотничьим огнестрельным гладкоствольным оружием.

Согласно внесенным поправкам, граждане, впервые приобретающие охотничье и спортивное оружие, должны в обязательном порядке пройти обучение безопасному самостоятельному снаряжению патронов.

По словам автора закона депутата Владислава Резника, действующий запрет избыточен, так как мировая и российская практика показывает, что использование охотниками и спортсменами огнестрельного оружия неразрывно связано со снаряжением патронов к нему. Также депутат обратил внимание на то, что в условиях действия односторонних ограничений, введенных некоторыми государствами в отношении России , обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию.

Резник считает, что закон позволит снизить остроту проблемы доступности патронов для многочисленных российских охотников и спортсменов, а также повысит оружейную культуру в России.