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Логотип «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» появился на продукции прошлогоднего победителя конкурса
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Логотип «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» появился на продукции прошлогоднего победителя конкурса 

ТРК Губерния 12 минут назад
Крупно и так, чтобы все заметили. На товарах производителя мясных полуфабрикатов из Волжского района появился логотип «Достояние губернии». Победитель первого регионального конкурса компаний в номинации «Предпринимательство, малый и средний бизнес» отмечает: для предприятия это высокая оценка. Лучших определял экспертный совет, в состав которого вошли руководители профильных ведомств регионального правительства, представители телерадиокомпании «Губерния» и общественники.
Побороться за почетное звание может абсолютно любая компания, работающая на территории региона не менее 3 лет. В этом году, по просьбам участников, номинации расширились, появились новые направления. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса «Достояние губернии» можно на нашем сайте. Заявки принимаются до 10 августа.
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