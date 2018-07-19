Около 100 человек приняли участие в стратсессии по обсуждению проекта Стратегии в Канавинском районе

фото из архива редакцииОколо 100 человек приняли участие в стратсессии по обсуждению проекта Стратегии в Канавинском районеОколо 100 человек приняли участие в стратсессии по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области в Канавинском районе 19 июля.

Проект стратегии жителям Канавинского района представила заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Алевтина Ерёмина. «Главная цель мероприятия — получить обратную связь от участников стратсессии», — отметила замминистра.

Участники обсудили вопросы, связанные с благоустройством территорий, здравоохранением, культурой и экологией.

По итогам стратсессии, модератор Виктория Шухат рассказала, что жители предложили включить в Стратегию направление по цифровизации краеведения и высказали пожелания больше внимания уделить дошкольному и среднеспециальному образованию. «Эта серия мероприятий показывает, что власть — не небожители. Глава Нижегородской области Глеб Никитин прекрасно понимает, что из нижегородского кремля не всё можно увидеть, и без общественного обсуждения такой документ не принять», — отметила Виктория Шухат.

Напомним, что проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области был передан главе региона Глебу Никитину 3 мая. В разработке приняли участие более 400 экспертов из 18 экспертных групп. Ознакомиться с текстом документа можно на специально созданном портале. Там же можно внести свои предложения в Стратегию, а также пройти опрос и выразить свое мнение о приоритетных направлениях развития области.

Стратсессии по обсуждению проекта Стратегии стартовали в июне, всего их запланировано порядка 50-ти, как по территориальному, так и по отраслевому типу.