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В Архангельской области создадут сайт с информацией о водоемах для аквакультуры
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В Архангельской области создадут сайт с информацией о водоемах для аквакультуры 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Интернет-ресурс, на котором соберут информацию о водоемах, пригодных для разведения рыбы, создадут в Архангельской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба региональной администрации.
"Сегодня министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области начало разработку проекта по созданию интернет-ресурса, позволяющего предпринимателям и населению расширить или создать бизнес по разведению рыбы. В каждом муниципальном образовании будет сформирован ряд приоритетных участков с доступом к коммуникациям и инфраструктуре и без ограничений по водопользованию для выращивания водных биоресурсов", — говорится в сообщении.
На сайте будет размещена информация о координатах предлагаемых рыбоводных участков, их размерах и площади, совместимости их с возможностью любительского лова рыбы на этих водоемах. Это поможет определить затраты на ведение бизнеса и оценить экономическую выгоду. Отмечается, что отсутствие информации о водных объектах, пригодных для аквакультуры, сдерживает развитие товарного рыбоводства.
В 2017 году предложили 16 участков в Онежском, Приморском и Холмогорском районах. В этом году запланировано обследование водоемов в Няндомском районе. В 2019 году планируется выделить средства на исследование водоемов Архангельской области для возможного рыборазведения по линии Росрыболовства. Средства выделят Северному филиалу ПИНРО (Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича).
Архангельская область обладает большими водными ресурсами, но они не изученны с точки зрения возможностей разведения рыбы.
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