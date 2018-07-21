В Архангельской области создадут сайт с информацией о водоемах для аквакультуры

АРХАНГЕЛЬСК , 21 июля. / ТАСС /. Интернет-ресурс, на котором соберут информацию о водоемах, пригодных для разведения рыбы, создадут в Архангельской области . Об этом в субботу сообщила пресс-служба региональной администрации.

"Сегодня министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области начало разработку проекта по созданию интернет-ресурса, позволяющего предпринимателям и населению расширить или создать бизнес по разведению рыбы. В каждом муниципальном образовании будет сформирован ряд приоритетных участков с доступом к коммуникациям и инфраструктуре и без ограничений по водопользованию для выращивания водных биоресурсов", — говорится в сообщении.

На сайте будет размещена информация о координатах предлагаемых рыбоводных участков, их размерах и площади, совместимости их с возможностью любительского лова рыбы на этих водоемах. Это поможет определить затраты на ведение бизнеса и оценить экономическую выгоду. Отмечается, что отсутствие информации о водных объектах, пригодных для аквакультуры, сдерживает развитие товарного рыбоводства.

В 2017 году предложили 16 участков в Онежском, Приморском и Холмогорском районах. В этом году запланировано обследование водоемов в Няндомском районе. В 2019 году планируется выделить средства на исследование водоемов Архангельской области для возможного рыборазведения по линии Росрыболовства . Средства выделят Северному филиалу ПИНРО (Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича).

Архангельская область обладает большими водными ресурсами, но они не изученны с точки зрения возможностей разведения рыбы.