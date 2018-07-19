Дефицит рабочей силы в США заставляет бизнес использовать творческий подход для поиска кадров

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Жесткий рынок труда весьма благоприятен для американцев, за которых конкурируют работодатели, предлагая более высокую заработную плату. Однако дефицит квалифицированных кадров создает проблемы для бизнеса, пишет MarketWatch.

Фото: EPA/JEFF KOWALSKY

Рынок труда США рассматривается как близкий к полной занятости. Девятилетнее расширение экономики создало миллионы новых рабочих мест. Нехватка рабочей силы усугубляется массовым выходом на пенсию бэби-бумеров и, возможно, более жесткими ограничениями на иммиграцию.

Для компаний это означает не только более высокие затраты на рабочую силу, но и трудности с поиском квалифицированных кадров, необходимых для того, чтобы увеличить производство и удовлетворить растущий спрос. Некоторые компании даже вынуждены отказываться от новых заказов, потому что они не могут их выполнить.

Сверхурочная работа и перевод сотрудников с неполного на полный рабочий день — это лишь некоторые из шагов, предпринятых компаниями для решения проблемы. Нехватка рабочей силы достигла той степени, когда работодателям приходится использовать творческий подход для найма сотрудников.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Так, крупное коммунальное предприятие на Северо-Востоке тратит больше средств на профессиональную подготовку и устанавливает связи с местными школами и колледжами, чтобы облегчить заполнение вакансий, заявил Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка в последнем докладе «Бежевая книга».

То же самое происходит на Юге, в самом быстрорастущем регионе страны. К примеру, кадровое агентство в Далласе присоединилось к производителю, чтобы предложить оплачиваемый шестинедельный курс сварки. Те, кто закончили курс, получают работу.

Другие компании обращаются к автоматизации. Но даже в этом случае фирмам нужны более квалифицированные работники.

Работодатели неохотно увольняют сотрудников, опасаясь, что не найдут подходящих замен.

Некоторые компании снизили свой обычный стандарт найма, заявил ФРБ Сент-Луиса . Во многих частях страны бывшие заключенные больше не получают отказ при попытке устроиться на работу.

Многие фирмы «используют льготы, бонусы, стимулы и другие формы компенсации», чтобы привлечь работников, сообщил ФРБ Атланты.

Как сообщали «Вести. Экономика», уровень безработицы в США в июне неожиданно повысился до 4%, после того как он упал до 18-летнего минимума 3,8% в мае.