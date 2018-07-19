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Московские отельеры в июне увеличили доходность на номер в 3-4 раза
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Московские отельеры в июне увеличили доходность на номер в 3-4 раза 

РИА Недвижимость 19 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. Благодаря чемпионату мира по футболу московские отельеры в июне увеличили доходность на номер в 3-4 раза, сообщила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова.
"То, что пережили отельеры за последние четыре недели, можно охарактеризовать емким словом «оглушительный успех». В результаты те цифры, которые мы видим, говорят о том, что успех можно назвать полным. Если июнь 2018 года сравнивать с июнем 2017 года, в среднем доходность на номер увеличилась от 200 до 300%", — рассказала Смирнова в четверг на конференции в Москве.
По ее словам, самыми успешными стали гостиницы люксового сегмента, в которых, например, проживали сборные и судейские команды.
По прогнозу Смирновой, по итогам года выручка отельеров вырастет на 10-15%.
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