В новом районе Сюнъань восстанавливаются заболоченные земли

Шицзячжуан, 19 июля / Синьхуа / — После образования нового района Сюнъань в 2017 году возобновилась работа по очистке окружающей среды и восстановлению экологии на озере Байяндянь, где сформировалась крупнейшая на севере Китая экосистема заболоченных земель.

По данным ведомства по охране окружающей среды района Сюнъань, расположенного в провинции Хэбэй, с 2017 года в районе было собрано около 3,45 млн кубометров мусора, включая 2,18 млн речного мусора.

Озеро Байяндянь площадью 366 кв. км, когда-то славилось благодаря своей экологической красоте, чистой воде и разнообразию водной флоры и фауны. Однако, за последние несколько десятилетий оно утратило былой блеск вследствие увеличения числа моторных лодок, промышленного загрязнения и нерационального использования водных ресурсов.

В апреле 2017 года центральное правительство учредило новый район Сюнъань — очередную зону «государственной важности», вслед за Шэньчжэньской специальной экономической зоной и новым районом Пудун в Шанхае . В мае того же года в Сюнъане было создано первое подразделение Министерства экологии и окружающей среды.

По сообщению ведомства по делам экологии и окружающей среды района Сюнъань, район намерен продвигать сортировку отходов в деревнях.

Качество воды в озере Байяндянь улучшилось, увеличились популяции рыб, водоплавающих птиц и лебедей. «Я надеюсь, что смогу пить воду прямо из озера, как в детстве», — сказал 62-летний Цзан Гоань, работающий уборщиком речного мусора. -0-