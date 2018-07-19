За время ЧМ-2018 иностранцы оформили tax free на миллиард рублей

За время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, иностранцы оформили tax free на покупки стоимостью 943,8 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель Федеральной таможенной службы (ФТС). Большую часть этих покупок — на 668,5 млн руб. (71%) совершили китайцы.

По данным Минкомсвязи, китайцы, чья сборная не выступала на чемпионате, были, тем не менее, второй по численности группой болельщиков. Они оформили 67 000 Fan ID, их опередили только россияне, получившие 980 000 Fan ID. По оценкам Сбербанка , китайцы оставили в России 4,1 млрд руб., ВТБ по китайским картам насчитало операций на 330 млн руб.

Следом за китайцами по стоимости покупок, на которые оформлялся tax free, идут мексиканцы и немцы: 26,4 млн руб. и 19 млн руб. соответственно. Мексиканцы получили 44 000 Fan ID, немцы — 30 000. Всего матчи чемпионата, по данным оргкомитета, посетили 570 000 иностранцев.

Tax free позволяет вернуть НДС (18%) при покупках более чем на 10 000 руб. за день. Система действует во всех 11 городах, которые принимали чемпионат. По данным Минпромторга на 17 июля, оформить возврат налога можно в 206 магазинах, принадлежащих 56 компаниям, среди которых например, Christian Dior, Chanel , Bosco, магазины ЦУМ и ГУМ. Большинство покупателей ЦУМа воспользовались tax free, говорит представитель магазина, наибольший интерес вызывали товары со спортивной символикой, часы и ювелирные изделия. Всего за время чемпионата продажи иностранным покупателям выросли втрое, говорит он.

Приток туристов во время чемпионата способствовал росту розничной торговли в июне на 3% год к году, отчитался Росстат . В итоге в первой половине 2018 г. потребление выросло на 2,6% к тому же периоду 2017 г., пишут аналитики «Альфа-банка» . По оценкам представителя ЦУМа, по окончании чемпионата продажи не сократятся, в первую очередь, за счет туристов из Китая , а во вторую — за счет россиян, многие из которых уезжали из города в отпуска или из-за чемпионата.

В этом году туристический поток в Россию увеличится на 5–10% до 25,5–26,8 млн человек, говорила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе , а в следующем — уже на 20% и превысит 30 млн человек.