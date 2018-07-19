Запасной план: где работают бывшие госслужащие

Средний возраст российского чиновника составляет чуть более 55 лет. В Совбезе — около 60, в Администрации президента — 57, а в Госдуме — 53 года, посчитали в Reuters . Но президент взял курс на обновление кадрового состава. Куда же идти тем, кто покинет ряды госслужбы? Попробуем разобраться на примере тех, кто не стал дожидаться пенсионного возраста, до которого теперь и вовсе можно не дожить, и покинул госслужбу раньше.

Есть несколько самых популярных сценариев: переход на пост главы транспортной или промышленной корпорации (47%), переход в электроэнергетику (18%), в финансовые институты (17%), нефтегазовую отрасль (12%) и телекоммуникации (6%). Такие данные представила в своем исследовании компания Odgers Berndtson (есть в распоряжении Forbes ), которая проанализировала карьерный путь почти 300 российских топ-менеджеров.

Давайте вспомним несколько самых заметных переходов чиновников в различные компании, чтобы посмотреть, куда уходят с госслужбы для продолжения карьеры. И уходят ли с нее на самом деле?

Государственный сектор

Одним из самых ярких примеров перевоплощения чиновника в главу нефтяной корпорации можно назвать Игоря Сечина . С начала 90-х годов он занимал различные позиции на службе государству, в том числе был председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга . Позже работал в главном контрольном управлении и Администрации президента России. В мае 2012-го, в 51 год, покинул должность вице-премьера ради поста главы «Роснефти» , более 50% акций которой контролирует государство.

У коллеги Сечина «по цеху» Алексея Миллера во многом похожий путь. Он начинал свою карьеру госслужащего примерно в те же годы и в том же месте, что и Сечин. В 1991-1996 Миллер работал в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, где его задачей было развитие инвестиционных зон. Правда, этой работе предшествовала деятельность в комитете по экономической реформе исполкома Ленсовета с 1990 по 1991 год. Но, в отличии от тогда еще будущего главы «Роснефти», Миллер оставил госслужбу в 34 года, как только мэр Собчак проиграл выборы. Позже, в 2000-м, после работы в ОАО «Морской порт „Санкт-Петербург“ и ОАО „Балтийская трубопроводная система“, Миллер ненадолго вернулся во власть заместителем министра энергетики, но продлилось это менее года. Уже в 2001 он был назначен главой »Газпрома» , более 50% акций которого контролирует государство. У вас тоже дежа вю?..

Герман Греф — еще один пример чиновника, который начинал свою карьеру в культурной столице. Вот только он оставил госслужбу ради перехода в финансовую сферу — на позицию председателя правления Сбербанка России . В 1991 году при содействии Анатолия Собчака Греф начал работу в администрации Петродворцовского района Санкт-Петербурга . После «служил» в комитетах по управлению имуществом: сначала в районном, а с 1992-го занимал разные должности, вплоть до председателя, в комитете экономического развития и имущества Санкт-Петербурга. В 1997-м, в 33 года, Греф становится вице-губернатором Санкт-Петербурга, в 1998 году входит в состав директоров ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», и уже через несколько месяцев становится первым заместителем министра госимущества. В 1999 году входит в состав совета директоров «Газпрома». В 2000 году занимает должность министра экономического развития и торговли России , а в ноябре 2007 года, в 43 года, Греф оставляет госслужбу и переходит в Сбербанк. И вы, конечно же, знаете, кому принадлежит его контрольный пакет.

Примером перехода из власти в транспортную сферу стал глава РЖД Олег Белозеров . В 2004-2009 годах он работал в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) сначала в должности заместителя руководителя, а спустя пять месяцев уже возглавлял ведомство. С этого поста Белозеров перешел на должность замминистра транспорта России, через несколько лет он стал первым замом, а еще через три месяца уже сменил на посту главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина , который тоже успел поработать замминистра транспорта. Госслужбу Белозеров оставил в 46 лет. Или все же не оставил? Ведь РЖД стопроцентно государственная компания.

Потомственный энергетик Павел Ливинский занимал в столичном правительстве посты сначала главы департамента топливно-энергетического хозяйства, а после — главы департамента ЖКХ. В 2017 году, в 37 лет, он формально оставил госслужбу и возглавил одну из крупнейших электросетевых компаний в мире ПАО «Россети» . Кстати, почти 90% акций этого ПАО — у государства.

Сферы влияния

Карьера вышеупомянутых бывших чиновников не всегда развивалась линейно и в пределах одной сферы. И исследование Odgers Berndtson подтверждает, что далеко не все руководители имеют соответствующий опыт: около 23% CEO пришли на свою должность из другой отрасли. Например, с госслужбы пришли 22% руководителей промышленных предприятий, а в финансовом секторе работают 43% управленцев с бэкграундом чиновника.

Специалисты компании также отмечают, что топ-менеджеры в возрасте от 60 до 70 лет чаще всего — бывшие госслужащие (33%). Правда, авторы исследования считают, что таким CEO сложно тягаться с более молодыми и прогрессивными управленцами. Такие руководители сформированы как профессионалы в советское время и главным своим преимуществом считают опыт, а сейчас на первый план выходит умение адаптироваться и обучаться. И, похоже, что это действительно так: чаще всего бэкграунды молодых руководителей связаны с финансами, а не с госслужбой. Большинство руководителей — специалисты в управлении финансами, работе с инвестициями, коммерции. Такой опыт характерен для большинства CEO в возрасте от 30 до 50 лет.