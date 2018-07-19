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Пройти медкомиссию для справки в ГИБДД теперь можно в 10 поликлиниках Москвы
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Пройти медкомиссию для справки в ГИБДД теперь можно в 10 поликлиниках Москвы 

Москва24 18 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Также в этих поликлиниках можно получить справку для получения разрешения на владение оружием. Теперь эти услуги есть еще в четырех поликлиниках, в том числе № 2, 66, 201 и диагностическом центре № 5.
Записаться на прохождение медкомиссии можно на официальном портале мэра и правительства Москвы. Для этого нужно зайти в раздел «Здоровье», а потом — «Справки и документы». Там нужно выбрать поликлинику и время для прохождения медкомиссии.
Отмечается, что теперь эта медкомиссия потребует меньше времени. Специалисты, в том числе психиатр и психиатр-нарколог, принимают в отдельном блоке платных услуг.
С марта жители столицы воспользовались электронной записью на медкомиссию больше 10 тысяч раз.
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