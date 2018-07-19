Во Владимире запретили купаться на всех городских пляжах

В четверг, 19 июля, на официальном сайте администрации Владимира появилась информация о запрете купания на всех пляжах города.

Управление гражданской защиты информирует, что на озере Содышко, Семязино, Глубокое, а также на городском пляже на Клязьме вода не соответствует микробиологическим показателям. Это может привести к распространению инфекции и отравлений.

На всех водоемах установили черный флаг. По нему жители могут определить качество воды. При хороших пробах воды власти вывешивают желтый флаг.