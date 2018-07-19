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Во Владимире запретили купаться на всех городских пляжах
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Во Владимире запретили купаться на всех городских пляжах 

АиФ Владимир 22 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
В четверг, 19 июля, на официальном сайте администрации Владимира появилась информация о запрете купания на всех пляжах города.
Управление гражданской защиты информирует, что на озере Содышко, Семязино, Глубокое, а также на городском пляже на Клязьме вода не соответствует микробиологическим показателям. Это может привести к распространению инфекции и отравлений.
На всех водоемах установили черный флаг. По нему жители могут определить качество воды. При хороших пробах воды власти вывешивают желтый флаг.
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