Агроцентр с научными лабораториями и опытным полем появится в Пермском крае

"В этом году «Агрофест» проходит на площадке будущего агроцентра. Здесь мы сосредоточим все лучшее, что есть в сельском хозяйстве Пермского края, " — сказал губернатор на открытии мероприятия.

Как пояснили в краевом министерстве сельского хозяйства, инновационный агроцент совместит научные и практические разработки сельскохозяйственных компаний края. Он будет расположен на участке в 40 га на базе Пермского федерального исследовательского центра (ПФИЦ) Уральского отделения РАН

На площадке будут представлены научные лаборатории, дилерские центры по продаже сельхозтехники, продукция животноводческих и сельскохозяйственных предприятий Пермского края. На территории агроцентра также будут организованы образовательные курсы для сельхозпроизводителей, отметили в министерстве.

На опытном поле ученые ПФИЦ будут проводить апробацию новых технологий, тестировать современные средства агрохимии и биопрепаратов. Инновационный агроцентр будет открыт не только для специалистов сельского хозяйства, для жителей Пермского края в парке будут работать ярмарки и сельскохозяйственные выставки.

Пермский краевой фестиваль достижений агропромышленного комплекса «Агрофест-2018» объединил два события: агропромышленную выставку «АгроУрал» и Прикамский день поля. На форуме механизаторы края приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, животноводы выставили лучшие образцы племенного и молочного скотоводства. Представители власти, депутаты и руководители сельских хозяйств края обсудили реализацию инвестиционных проектов и цифровизацию агропромышленного комплекса края.