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Агроцентр с научными лабораториями и опытным полем появится в Пермском крае
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Агроцентр с научными лабораториями и опытным полем появится в Пермском крае 

ТАСС 23 минуты назад
ПЕРМЬ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края создадут инновационный агроцентр с научными лабораториями и опытным полем для апробации сельскохозяйственных технологий, сообщил в четверг губернатор региона Максим Решетников на открытии межрегиональной выставки-форума «Агрофест-2018».
"В этом году «Агрофест» проходит на площадке будущего агроцентра. Здесь мы сосредоточим все лучшее, что есть в сельском хозяйстве Пермского края, " — сказал губернатор на открытии мероприятия.
Как пояснили в краевом министерстве сельского хозяйства, инновационный агроцент совместит научные и практические разработки сельскохозяйственных компаний края. Он будет расположен на участке в 40 га на базе Пермского федерального исследовательского центра (ПФИЦ) Уральского отделения РАН.
На площадке будут представлены научные лаборатории, дилерские центры по продаже сельхозтехники, продукция животноводческих и сельскохозяйственных предприятий Пермского края. На территории агроцентра также будут организованы образовательные курсы для сельхозпроизводителей, отметили в министерстве.
На опытном поле ученые ПФИЦ будут проводить апробацию новых технологий, тестировать современные средства агрохимии и биопрепаратов. Инновационный агроцентр будет открыт не только для специалистов сельского хозяйства, для жителей Пермского края в парке будут работать ярмарки и сельскохозяйственные выставки.
Пермский краевой фестиваль достижений агропромышленного комплекса «Агрофест-2018» объединил два события: агропромышленную выставку «АгроУрал» и Прикамский день поля. На форуме механизаторы края приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, животноводы выставили лучшие образцы племенного и молочного скотоводства. Представители власти, депутаты и руководители сельских хозяйств края обсудили реализацию инвестиционных проектов и цифровизацию агропромышленного комплекса края.
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