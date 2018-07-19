Увлажнение «на бегу»: свотчи 12 лучших помад-масел для губ

Матовая помада с маслом семян камелии, масло-бальзам, которое спасет в плену душного офиса, масло оттенка спелой черешни, которое освежит любой образ, помада-бальзам с технологией кристаллизации и другие средства, которые помогут сэкономить время и подскажут, что лето здесь, еще не поздно влюбиться!

Помада-бальзам Ecstasy Shine Lipstick Tokyo Garden, 500, Giorgio Armani

Вижу оттенок и думаю «лето здесь». Даже если на улице льет дождь, термометр опускается до 16 градусов и порывы ветра сбивают с ног — все равно, лето здесь.

На губах оттенок не такой «кричащий» и яркий — все-таки и у средства текстура бальзама с легким тинтом (сияние уйдет, а цвет останется). Она тающая, но не жирная — к жаре помада тоже «подготовлена» отлично, и в сумке не растает (берите в любую точку земного шара).

Бренд использовал технологию кристаллизации — помаду то нагревают, то охлаждают при производстве. Но вы этого не заметите — средство скользит по губам, делая их увлажненными и мягкими (все-таки в составе чувствуются ухаживающие компоненты, что в режиме «beauty to go» особенно ценно).

Цена: около 2 500 руб.

Бальзам для губ с оттеночным пигментом Volupte Liqiud Colour Bal, 8 Excite Me Pink, Yves Saint Laurent

Новинка этого лета определенно заслуживает внимания — губы становятся очень нежными и чувственными (очень хочется влюбиться, отправиться на свидание и целоваться до заката).

Яркий оттенок не сушит губы, а наоборот — увлажняет их, благодаря ухаживающим компонентами и технологии пигмента. Средство оставляет легкий оттенок, даже после того как основной цвет «ушел» с губ — идеальный вариант для перового свидания или жизни «на бегу».

Цена: около 2 500 руб.

Масло-блеск для губ Rose Infusion Lip Oil, Erborian

Представители бренда Erborian заявляют: «Чем чаще вы пользуетесь нашими средствами, тем эффективнее они становятся». Оказалось, это правило распространяется и на средства для губ — причем не только на их ухаживающие свойства.

Впервые попробовав масло-блеск, я посчитала его вполне стандартным: с сухостью справляется, шелушения устраняет — в общем, масло как масло. Но прошло несколько минут, и я заметила, что губы приобрели сочный розовый оттенок — а еще через час он усилился, вполне претендуя на звание «малинового».

На самом деле масло реагирует на тепло кожи: особые пигменты в его составе подстраиваются под температуру тела и цвет ваших губ, поэтому средство на всех будет выглядеть по-разному.

За уход отвечают масла камелии, кунжута и жожоба, но не ждите «аппетитных» отдушек — средство практически не имеет запаха. Интересно и то, что через несколько часов, когда масло практически исчезнет, на губах останется естественный тинт — эффект «я только что поцеловалась» вам обеспечен.

Цена: 1 390 руб.

Масло для губ и щек Oil Lip&Cheek Glow, Clinique

Не выношу на губах ощущения липкости, поэтому выбираю масла с максимально деликатной формулой. Средство от Clinique именно такое, а все благодаря составу из масла дикого шафрана, жожоба и семян подсолнечника. Они делают текстуру масла шелковой — она скользит по коже губ, не прилипая и не создавая эффект жирной пленки.

У средства удобный аппликатор — можно нанести на губы в любой неудобной ситуации. Темный оттенок спелой черешни на губах дает лишь легкий цвет, делая их ярче. А если нанести средство на яблочки щек, вам не понадобится и хайлайтер — естественно блеска масла будет достаточно для легкого летнего макияжа.

Цена: 2 050 руб.

Блеск для губ (масло) High Gloss LIp Oil 02, Inglot

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

С этим средством у меня случился роман длиной в лето, и на то есть несколько причин.

Первая — черный глянцевый футляр (если вы не знаете, как выглядит любовь с первого взгляда — вот она). Плюс, средство встраивается в быстрый режим дом-офис-встреча-самолет-отпуск и дальше по кругу. Всего один оборот нижней части флакона — и жидкая консистенция появляется на аппликаторе, который будто создан для формы губ (но никуда не течет и не размазывается!).

Вторая — состав. Шесть «вкусных» масел на любой вкус — арганы, ши, абрикоса, вишневой косточки, жожоба и яблока родом с Альп (но их «микс» работает лучше всего). Губы становятся очень напитанными и увлажненными — отличный вариант акцента для летнего макияжа (мой можно посмотреть здесь).

По консистенции средство плотнее обычного блеска, скорее напоминает жидкую помаду (увы, ее нужно поправлять каждые три часа — хотя с таким аппликатором это вовсе не проблема). Результат — губы яркие, но цвет не вычурный, сияние и очевидная «маслянистость» не отменяют комфорта.

Цена: 1 200 руб.

Масло-бальзам для губ с оттеночным пигментом, Volupte Tint Oil, Make Me Nude 9, Yves Saint Laurent

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Восторг с первого взгляда (и нанесения). С виду средство ничем не примечательно (кроме лаконичной и стильной упаковки). Но каждого, кто попробует, ждет настоящий сюрприз.

Во-первых, у масла очень необычный аппликатор с дырочкой посередине. На самом деле, очень удобно — нанесете столько средства, сколько нужно (а не измажете все лицо). Он же поможет нанести средство ровно (даже если вы сидите в такси, параллельно читая рабочую почту). А оттенок полностью оправдывает название — очень легкий натуральный цвет (который идеально дополнит загар).

Во-вторых, текстура и ухаживающие свойства. Средство больше похоже на масло в чистом виде, чем на легкий бальзам. Но оно не растекается, не жирнит губы и не оставляет на них пленки. Ложится на губы легко и глубоко их увлажняет благодаря маслам жожоба, абрикоса, кориандра и стратоцвета.

Цена: около 2 000 руб.

Масло-блеск для губ Nude Infusion Lip Oil, Erborian

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Обладательницы тонких и сухих губ — ваш спаситель найден. Вопрос решен без инъекций и мучений. Средство дает очень (очень!) глянцевый финиш, визуально увеличивая губы. В носке масло-блеск комфортен — не растекается, не «плывет» и не капризничает, как маленький ребенок. Но текстура у масла густая — будьте внимательны с нанесением.

Приятный бонус — маленькая упаковка, которая поместится в самый маленький клатч (и в кармашек пляжной сумки). Масло камелии, кунжута и жожоба подарят не «ложное» увлажнение, которое исчезнет через несколько часов, а настоящее — губы будут напитаны влагой до конца дня.

Цена: 1 390 руб.

Бальзам для губ с эффектом мерцания Lip Vibrance Lasting Color, Blistex

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Бальзам для губ — одна из тех вещей, без которых я не выйду из дома. Он должен хорошо увлажнять губы, придавать им легкий оттенок и быть удобным (чтобы можно было нанести даже на ходу). Средство американского бренда, который очень любят блогеры во всем мире, соответствует всем пунктам.

У бальзама легкий ягодный оттенок, который подойдет к любому макияжу (и даже если вы без макияжа). На солнце он красиво переливается (в составе есть легкий шиммер).

Увлажнение — тоже на пятерку. Масла ши, виноградных косточек и витамина E подарят комфорт даже самым сухим и чувствительным губам! А если они «засохли» под ярким солнцем, средство тоже не растеряется и спасет положение.

Отдельный плюс в карму за маленькое зеркало на дне упаковки — этого более чем достаточно, чтобы ровно нанести бальзам и записать его в «топ-10» любимых средств для лета!

Цена: 400 руб.

Помада Color Riche Shine, 658 Topless, L’Oréal Paris,

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Серия помад Color Riche огромна — средства «подхватывают» все тренды бьюти-индустрии (в том числе, летний тренд на естественные, слегка сияющие губы).

Этот оттенок — классический, идеальный нюд, который подойдет для любой ситуации: яркого макияжа с акцентом на глаза, легкого образа с сиянием на губах и особенно — к загару (если дополнить его одним из этих бронзеров).

Помада не растекается, визуально увеличивает губы и покрывает их легкой маслянистой пленкой. Но она не стягивает, а наоборот — как будто защищает от всех неприятностей природы и погоды. За это спасибо маслам семян кунжута и ланолина.

Цена: 529 руб.

Лак для губ с матовым эффектом Grand Rouge Elixir, 112, Yves Rocher

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

Я очень люблю матовые помады, но губы очень страдают от сухости (уже через пару часов хочется нанести на губы увлажняющий бальзам — не переношу стянутости и шелушений). Yves Rocher решили эту проблему и добавили в средство масло семян камелии, которое увлажняет нежную кожу губ.

Помада хорошо распределяется благодаря консистенции воздушного мусса (как в рекламе йогурта). Через несколько минут лак застывает на губах — остается матовый финиш и насыщенный красный цвет, как у любимой помады Мерлин Монро.

Сходит средство очень равномерно, но не раньше 6-ти часов: кофе, чай и роллы ему не страшны.

Цена: 760 руб.

Масло для губ Nectar Du Soleil, Л’Этуаль

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Средство корейского производства меня удивило — не ожидала никаких чудес, но из всех масел для губ, что я пробовала, Nectar Du Soleil оказалось одним из лучших.

Во-первых, средство отлично защищает губы от ветра и жары, создавая на губах щит, как у супергероя.

Во-вторых, этот «щит» совершенно не ощущается, у масла приятная консистенция — не слишком жидкая, но и не липкая.

А в-третьих, губы после масла остаются увлажненными до трех часов. Это заслуга растительных экстрактов, входящих в состав средства. Даже красящий пигмент ягодного масла натуральный, можно не волноваться за то, что вы ненароком съедите химию.

Отдельный бонус — удобный широкий аппликатор.

Цена: 384 руб.

Оттеночное масло-блеск All Day Lip Care Oil Tint, Eveline

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

Люблю ухаживающие средства для губ по доступной цене — их удобно положить в сумочку и использовать по любому поводу и без (летом они особенно страдают от сухости).

Во флаконе масло выглядит очень ярким, но это обманчивое впечатление. На губы оно ложится легким блеском с розовым оттенком — как будто естественный цвет ваших губ стал ярче.

А увлажняющий комплекс в составе очень радует глаз и губы — масла кокоса, арганы, авокадо, марулы и оливок восстановят их ночью, напитают утром и освежат в течение дня!

Понравился аппликатор — длинный и подвижный, захватывает всю поверхность (можно ровно нанести даже по дороге в офис). Текстура у блеска не липкая — даже на ветру волосы не «приклеятся» к губам. А увлажнение чувствую сразу — как будто и не было нескольких часов под кондиционером в душном офисе!

Цена: 200 руб.