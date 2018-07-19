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Впервые показан запуск ракеты «Авангард» с гиперзвуковым летательным аппаратом
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Впервые показан запуск ракеты «Авангард» с гиперзвуковым летательным аппаратом 

Naked-Science.ru 25 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Недавно российской Министерство обороны выложило в Сеть любопытные кадры, демонстрирующие подводную лодку «Посейдон».
Ведомство также поделилось другими любопытным кадрами. В частности, видеороликом, показывающим процесс подготовки к запуску и полет ракеты комплекса «Авангард», оснащенной гиперзвуковым летательным аппаратом. Предполагается, что его возможности почти полностью нивелируют противоракетную оборону врага.
Напомним, «Авангард» является российским подвижным грунтовым ракетным комплексом, имеющим межконтинентальную баллистическую ракету. Концептуально он представляет собой дальнейшее развитие проекта РС-24 «Ярс».
«Авангард» с гиперзвуковым летательным аппаратом / ©youtube
По имеющимся данным, скорость гиперзвукового блока превышает 20 М. Ракету можно запускать по целям на дальности до 6000 км.
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