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В Приморье задержали 9 тонн китайских морепродуктов
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В Приморье задержали 9 тонн китайских морепродуктов 

Rambler News Service 27 минут назад
9 тонн морепродуктов из Китая задержали в торговом порте Владивостока из-за нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Груз состоял из варено-мороженого мяса мидии и «морского коктейля». В ходе проверки выяснилось, что в составе «морского коктейля» было мясо кальмара и осьминога, однако в документах не было оказано, где они были добыты.
После устранения выявленных нарушений груз будет принят к дальнейшей транспортировке и реализации.
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