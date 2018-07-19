В Приморье задержали 9 тонн китайских морепродуктов 

9 тонн морепродуктов из Китая задержали в торговом порте Владивостока из-за нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Груз состоял из варено-мороженого мяса мидии и «морского коктейля». В ходе проверки выяснилось, что в составе «морского коктейля» было мясо кальмара и осьминога, однако в документах не было оказано, где они были добыты.
После устранения выявленных нарушений груз будет принят к дальнейшей транспортировке и реализации.