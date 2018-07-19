Под Волгоградом солдаты получили ранения при взрыве снаряда времен ВОВ

ВОЛГОГРАД , 19 июл — РИА Новости . Ранения при разминировании боеприпасов времен Великой Отечественной войны получили двое военнослужащих под Волгоградом, сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.

"Девятнадцатого июля при проведении работ по разминированию боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе населенного пункта Городище Волгоградской области произошел подрыв взрывоопасного предмета, в результате которого двое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении военного ведомства

По данным пресс-службы ЮВО, пострадавшие доставлены в больницу, угрозы жизни нет.