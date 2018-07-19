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Под Волгоградом солдаты получили ранения при взрыве снаряда времен ВОВ
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Под Волгоградом солдаты получили ранения при взрыве снаряда времен ВОВ 

РИА Новости 14 минут назад
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ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. Ранения при разминировании боеприпасов времен Великой Отечественной войны получили двое военнослужащих под Волгоградом, сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.
"Девятнадцатого июля при проведении работ по разминированию боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе населенного пункта Городище Волгоградской области произошел подрыв взрывоопасного предмета, в результате которого двое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении военного ведомства.
По данным пресс-службы ЮВО, пострадавшие доставлены в больницу, угрозы жизни нет.
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