Объявлены номинанты петербургской театральной премии «Золотой софит»

Объявлены номинанты петербургской театральной премии «Золотой софит» Их огласил председатель номинационного совета Николай Буров

Победителей премии назовут 29 октября на церемонии вручения статуэток в ТЮЗе им. А. А. Брянцева. Их определят с помощью тайного голосования накануне.

Лучший спектакль на большой сцене

«Мизантроп» Григория Дитятковского в театре имени В. Ф. Комиссаржевской;

«Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» Андрея Могучего в БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Лучший спектакль на малой сцене

«Дневник. Игра в Гомбровича» Бениамина Коца в Александринском театре;

Лучший балетный спектакль

«Времена года» Ильи Живого в Мариинском театре;

«Петрушка» Владимира Варнавы в Мариинском театре.

Лучший спектакль в оперетте и мюзикле

Лучший спектакль в оперном театре

«Фальстаф» Андреа Де Роза в Мариинском театре;

«Кармен» Александра Петрова в детском музыкальном театре «Зазеркалье»;

«Царская невеста» Александра Петровав в детском музыкальном театре «Зазеркалье».

Лучший спектакль в театре кукол

Лучший спектакль в негосударственном театре

Лучшая работа режиссера

Юрий Бутусов, «Гамлет» в театре имени Ленсовета;

Григорий Дитятковский — «Мизантроп» в театре имени В. Ф. Комиссаржевской;

Андрей Могучий — «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Лучшая работа режиссера в негосударственном театре

Яна Тумина, «Деревня канатоходцев» в «Открытом пространстве»;

Яна Тумина, «Комната Герды» в театре «Особняк»;

Влад Фурман, «Медея» в театре «Русская антреприза» имени А. Миронова.

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