Объявлены номинанты петербургской театральной премии «Золотой софит» Их огласил председатель номинационного совета Николай Буров.
«В это году за выдающийся вклад в развитие театрального дела в Петербурге (специальная премия номинационного совета — ИФ) решено наградить народного артиста России Николая Николаевича Иванова и народную артистку России Ирину Леонидовну Соколову», — заявилон.
Победителей премии назовут 29 октября на церемонии вручения статуэток в ТЮЗе им. А. А. Брянцева. Их определят с помощью тайного голосования накануне.
Лучший спектакль на большой сцене
«Бешеные деньги» Татьяны Казаковой в театре Комедии имени Н. П. Акимова;
«Гамлет» Юрия Бутусова в театр имени Ленсовета;
«Мизантроп» Григория Дитятковского в театре имени В. Ф. Комиссаржевской;
«Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» Виктора Рыжакова в Александринском театра;
«Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» Андрея Могучего в БДТ имени Г. А. Товстоногова.
Лучший спектакль на малой сцене
«Беглец» Айдара Заббарова в театре имени Ленсовета;
«Дневник. Игра в Гомбровича» Бениамина Коца в Александринском театре;
«Живи и помни» Григория Козлова в театре «Мастерская»;
«Солнца Ьнет» Антона Оконешникова в Александринском театре.
Лучший балетный спектакль
«Времена года» Ильи Живого в Мариинском театре;
«Ярославна. Затмение» Владимира Варнавы в Мариинском театре;
«Петрушка» Владимира Варнавы в Мариинском театре.
Лучший спектакль в оперетте и мюзикле
«Граф Монте-Кристо» Миклоша Габора Кереньи в Театр музыкальной комедии;
«Портрет Дориана Грея» Натальи Индейкиной в «Мюзик-Холле»;
«Эзоп» Исаака Штокбанта в театре «Буфф».
Лучший спектакль в оперном театре
«Фальстаф» Андреа Де Роза в Мариинском театре;
«Кармен» Александра Петрова в детском музыкальном театре «Зазеркалье»;
«Царская невеста» Александра Петровав в детском музыкальном театре «Зазеркалье».
Лучший спектакль в театре кукол
«Мой дедушка был вишней» Ивана Пачина в БТК;
«Птифуры» Анны Викторовой в театре «Кукольный формат»;
«Слон» Екатерины Ложкиной в «Karlssonhaus».
Лучший спектакль в негосударственном театре
«Комната Герды» Яны Туминой в «Особняке»;
«Медея» Влада Фурмана в «Русской антрепризе» имени А. Миронова.
Лучшая работа режиссера
Юрий Бутусов, «Гамлет» в театре имени Ленсовета;
Марфа Горвиц — «С вечера до полудня» в «Приюте комедианта»;
Григорий Дитятковский — «Мизантроп» в театре имени В. Ф. Комиссаржевской;
Андрей Могучий — «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в БДТ имени Г. А. Товстоногова.
Лучшая работа режиссера в негосударственном театре
Яна Тумина, «Деревня канатоходцев» в «Открытом пространстве»;
Яна Тумина, «Комната Герды» в театре «Особняк»;
Влад Фурман, «Медея» в театре «Русская антреприза» имени А. Миронова.
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