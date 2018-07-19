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Волочкова представила подписчикам нового избранника
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Волочкова представила подписчикам нового избранника 

WomanHit.ru 30 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда российского балета и светских хроник Анастасия Волочкова снова дразнит свою интернет-аудиторию. На этот раз артистка отправилась отдыхать в Турцию. Вместо знаменитых шпагатов и провокационных фото в бикини, она удивила фолловеров снимком в компании нового ухажера.
В кадре пара позирует на фоне завораживающего вида с балкона местного отеля. «Отдохнем за вас всех! Счастья вам!» — лаконично подписала звезда свой пост. А в комментариях, по традиции, помимо радушных поклонников, отметились те, кто осудил артистку за ее траты и ветренность.
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