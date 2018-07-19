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Губернатор Подмосковья стал одним из лидеров рейтинга «Медиалогии»
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Губернатор Подмосковья стал одним из лидеров рейтинга «Медиалогии» 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Подмосковья Андрей Воробьев вошел в пятерку наиболее популярных губернаторов-блогеров. В ТОП-20 самых цитируемых глав регионов в июне этого года он занял четвертое место.
По данным исследователей, СМИ активно цитировали записи Андрея Воробьева в Instagram. Одним из самых популярных оказался пост губернатора о том, что первый Mercedes, выпущенный на заводе в Солнечногорске, выйдет с конвейера уже в начале 2019 года.
Отметим, что в тройку лидеров рейтинга вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Крыма Сергей Аксенов.
Медиарейтинг составляется на основе анализа собственных блогов глав российских регионов. Основой для его построения является индекс цитируемости «Медиалогии». При составлении рейтинга исследуется база системы «Медиаология», состоящая более чем из 45,5 тысячи источников: телеканалы, газеты, радио, журналы, информагентства, интернет-СМИ.
Фото: kremlin.ru
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