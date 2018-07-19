Губернатор Подмосковья стал одним из лидеров рейтинга «Медиалогии»

Глава Подмосковья Андрей Воробьев вошел в пятерку наиболее популярных губернаторов-блогеров. В ТОП-20 самых цитируемых глав регионов в июне этого года он занял четвертое место.

По данным исследователей, СМИ активно цитировали записи Андрея Воробьева в Instagram. Одним из самых популярных оказался пост губернатора о том, что первый Mercedes, выпущенный на заводе в Солнечногорске , выйдет с конвейера уже в начале 2019 года.

Медиарейтинг составляется на основе анализа собственных блогов глав российских регионов. Основой для его построения является индекс цитируемости «Медиалогии». При составлении рейтинга исследуется база системы «Медиаология», состоящая более чем из 45,5 тысячи источников: телеканалы, газеты, радио, журналы, информагентства, интернет-СМИ.

Фото: kremlin.ru