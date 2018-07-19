В Петрозаводске благоустроят аллею Дружбы

Работы начнутся уже на следующей неделе.

В рамках контракта на обустройство аллеи Дружбы, протянувшейся от улицы Кемской до улицы Ключевой, предусмотрены демонтаж отслужившего свой срок плиточного покрытия и укладка новой асфальтовой велопешеходной дорожки длиной в 700 и шириной в 5,5 метра. Также заменят старые скамейки, установят урны.

Как пояснили в ходе состоявшегося сегодня выездного заседания работники фирмы-подрядчика, работы начнутся уже на следующей неделе и будут завершены до 21 сентября.

Напомним, благоустройство аллеи Дружбы — один из трех проектов, выбранных жителями города 18 марта этого года в ходе рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».