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В Петрозаводске благоустроят аллею Дружбы
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В Петрозаводске благоустроят аллею Дружбы 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Работы начнутся уже на следующей неделе.
В рамках контракта на обустройство аллеи Дружбы, протянувшейся от улицы Кемской до улицы Ключевой, предусмотрены демонтаж отслужившего свой срок плиточного покрытия и укладка новой асфальтовой велопешеходной дорожки длиной в 700 и шириной в 5,5 метра. Также заменят старые скамейки, установят урны.
Как пояснили в ходе состоявшегося сегодня выездного заседания работники фирмы-подрядчика, работы начнутся уже на следующей неделе и будут завершены до 21 сентября.
Напомним, благоустройство аллеи Дружбы — один из трех проектов, выбранных жителями города 18 марта этого года в ходе рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».
По материалам: ptzgovorit.ru
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